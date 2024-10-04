Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО

Posted 4 октября, 08:48
Published 4 октября, 08:48
Modified 4 октября, 08:50
Updated 4 октября, 08:50
Оголенные берега туры уже образовали еще один ярус набережной. Сейчас тюменская река выглядит плачевно, как и в прошлом году. Однако сейчас показатели чуть лучше. Если в 2023 году в октябре река обмелела до -80 сантиметров, то сейчас, по визуальной оценке гидролога Сергея Расаева, уровень воды колеблется в районе -50 сантиметров.
Однако уровень воды в реке продолжит падать, о чем говорят в отделе гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».
«Ожидается дальнейшее снижение уровней воды в реке Тура, формирование осенней межени. В дальнейшем уровень будет зависеть от выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области», — объяснили специалисты.
Как говорит Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, Тура относится к типу рек, для которых характерна длительная и устойчивая межень. Осенью уровень воды в Туре стабильно снижается, это природный фактор. Но климатолог Екатерина Пестрякова указывает, что грядущая межень более опасна, чем летняя, так как в этот период меняется минеральный состав воды — солей становится больше, а вода в Туре и так признана загрязненной.
Некоторые предполагают, что в этом году для Туры закончится сезон сухих лет, однако в это верят не все. Есть предположения, что в следующем году ситуация может усугубиться. К тому же на запрос тюменских властей о включении Туры в программу по оздоравливанию рек пока в Москве так и не ответили.