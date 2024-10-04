Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО

Некоторые предполагают, что в этом году для Туры закончится сезон сухих лет, однако в это верят не все. Есть предположения, что в следующем году ситуация может усугубиться. К тому же на запрос тюменских властей о включении Туры в программу по оздоравливанию рек пока в Москве так и не ответили.