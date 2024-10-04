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Posted 4 октября, 08:48

Published 4 октября, 08:48

Modified 4 октября, 08:50

Updated 4 октября, 08:50

В Тюмени продолжает мелеть река Тура.

Дальше — страшнее! Тюменская Тура экстремально мелеет. ВИДЕО

4 октября 2024, 08:48
Фото: 1MI
В Тюмени продолжает мелеть река Тура.

В Тюмени продолжает мелеть река Тура

Сюжет
Тура
Предпосылок для подъема уровнЯ воды в Тюменской Туре сейчас нет. С каждым днем уровень воды снижается, сейчас он уже находится значительно ниже нулевой отметки при норме в 50-60 сантиметров. Однако, как говорят ученые, самое страшное еще впереди.

Оголенные берега туры уже образовали еще один ярус набережной. Сейчас тюменская река выглядит плачевно, как и в прошлом году. Однако сейчас показатели чуть лучше. Если в 2023 году в октябре река обмелела до -80 сантиметров, то сейчас, по визуальной оценке гидролога Сергея Расаева, уровень воды колеблется в районе -50 сантиметров.

Видео: nashgorod.ru. Динамика изменений состояния Туры в 2024 году.

Однако уровень воды в реке продолжит падать, о чем говорят в отделе гидрологических прогнозов ГМЦ ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

«Ожидается дальнейшее снижение уровней воды в реке Тура, формирование осенней межени. В дальнейшем уровень будет зависеть от выпадающих осадков на южном Урале и в Тюменской области», — объяснили специалисты.

Как говорит Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, Тура относится к типу рек, для которых характерна длительная и устойчивая межень. Осенью уровень воды в Туре стабильно снижается, это природный фактор. Но климатолог Екатерина Пестрякова указывает, что грядущая межень более опасна, чем летняя, так как в этот период меняется минеральный состав воды — солей становится больше, а вода в Туре и так признана загрязненной.

Некоторые предполагают, что в этом году для Туры закончится сезон сухих лет, однако в это верят не все. Есть предположения, что в следующем году ситуация может усугубиться. К тому же на запрос тюменских властей о включении Туры в программу по оздоравливанию рек пока в Москве так и не ответили.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что водные прогулки по Туре завершатся после 6 октября.

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