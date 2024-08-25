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Тюменцы чаще заказывают в ресторанах роллы, «Цезарь» и «Карбонару»

Рестораторы назвали любимые блюда тюменцев

25 августа 2024, 11:05
Фото: 1MI

Тюменцы чаще заказывают в ресторанах роллы, «Цезарь» и «Карбонару»

Салат «Цезарь», паста «Карбонара» и ролл «Филадельфия» вошли в число самых популярных у тюменцев блюд в меню кафе и ресторанов. Именно эти позиции жители областной столице чаще всего заказывают в заведениях общепита.
«У нас в топе продаж ролл „Филадельфия классическая“. Из напитков — капучино на классическом молоке. Из десертов наиболее часто заказывают торты „Медовик“, „Наполеон“ и меренговый рулет», — рассказала Ура.ру предприниматель Ирина Щепелина.

По словам бизнесмена Михаила Петрова, в сети его завдений чаще всего горожане заказывают из меню классический салат «Цезарь» и пасту «Карбонара». Предприниматель объясняет популярность данных позиций демократичной ценой и понятным составом ингредиентов.

Ранее «Наш Город» писал, что за первое полугодие 2024 года жители Тюменской области потратили в кафе, барах и ресторанах свыше 207 миллиарда рублей. В среднем каждый житель региона в месяц тратил на общепит немногим более 2 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кафе#Новости тюмени#Ресторан#Общепит
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