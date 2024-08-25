Рестораторы назвали любимые блюда тюменцев

Posted Сегодня, 11:05
Published Сегодня, 11:05
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
«У нас в топе продаж ролл „Филадельфия классическая“. Из напитков — капучино на классическом молоке. Из десертов наиболее часто заказывают торты „Медовик“, „Наполеон“ и меренговый рулет», — рассказала Ура.ру предприниматель Ирина Щепелина.
По словам бизнесмена Михаила Петрова, в сети его завдений чаще всего горожане заказывают из меню классический салат «Цезарь» и пасту «Карбонара». Предприниматель объясняет популярность данных позиций демократичной ценой и понятным составом ингредиентов.
Ранее «Наш Город» писал, что за первое полугодие 2024 года жители Тюменской области потратили в кафе, барах и ресторанах свыше 207 миллиарда рублей. В среднем каждый житель региона в месяц тратил на общепит немногим более 2 тысяч рублей.