Рестораторы назвали любимые блюда тюменцев

Ранее «Наш Город» писал, что за первое полугодие 2024 года жители Тюменской области потратили в кафе, барах и ресторанах свыше 207 миллиарда рублей. В среднем каждый житель региона в месяц тратил на общепит немногим более 2 тысяч рублей.