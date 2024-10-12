На тюменской трассе ограничили движение. Что произошло?

Posted 12 октября, 06:51
Published 12 октября, 06:51
Modified 12 октября, 07:01
Updated 12 октября, 07:01
Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, наряды ДПС в Ишимском районе не пропускают транспорт на территорию Курганской области и рекомендуют водителям либо ожидать снятия ограничений, либо двигаться по федеральной трассе Тюмень — Омск, далее по автодороге Курган-Тюмень, движение по которым не ограничено.
В Бердюжском районе Тюменской области сотрудники ДПС формируют колонны транспорта по 10-15 машин и пропускают их через каждые 20 минут. Со стороны Курганской области транспорт движется по такому же алгоритму.
Отметим, по прогнозам метеорологов, в субботу на юге Тюменской области ожидается морозная погода, ветер с порывами до 14 м/с. День пройдет преимущественно без осадков.
Ранее «Наш Город» писал, что в четверг на юг региона обрушился циклон «Кассандра». Утром в пятницу, 11 октября, метеостанция Тюмени зафиксировала уровень снежного покрова высотой 9 сантиметров.