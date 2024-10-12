На тюменской трассе ограничили движение. Что произошло?

Как сообщили в Госавтоинспекции по Тюменской области, наряды ДПС в Ишимском районе не пропускают транспорт на территорию Курганской области и рекомендуют водителям либо ожидать снятия ограничений, либо двигаться по федеральной трассе Тюмень — Омск, далее по автодороге Курган-Тюмень, движение по которым не ограничено.