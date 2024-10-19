Почему произошел пожар в тюменском центре для бездомных? Подробности

Напомним, пожар в центре «Милосердие» на улице Коммунистической произошел сегодня около шести часов утра — загорелось хозяйственное помещение площадью 25 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 77 человек — шесть из них получили травмы и находятся в больнице. Остальным постояльцам предоставлены места в социальных учреждениях.