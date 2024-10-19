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Posted 19 октября, 09:25

Published 19 октября, 09:25

Modified 19 октября, 09:25

Updated 19 октября, 09:25

Почему произошел пожар в тюменском центре для бездомных? Подробности

Почему произошел пожар в тюменском центре для бездомных? Подробности

19 октября 2024, 09:25
Фото: СУ СК по Тюменской области
По факту пожара в тюменском социальном центре «Милосердие» проводит проверку Следственный комитет по Тюменской области. В настоящее время следователи проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — пояснили в СУ СК по Тюменской области.
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Напомним, пожар в центре «Милосердие» на улице Коммунистической произошел сегодня около шести часов утра — загорелось хозяйственное помещение площадью 25 квадратных метров. Спасатели эвакуировали 77 человек — шесть из них получили травмы и находятся в больнице. Остальным постояльцам предоставлены места в социальных учреждениях.

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