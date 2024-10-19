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Posted 19 октября, 08:15

Published 19 октября, 08:15

Modified 19 октября, 08:20

Updated 19 октября, 08:20

В Тюмени прошел митинг ветеранов СВО по проблемным домам в Перевалово

«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду Жоге

19 октября 2024, 08:15
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени прошел митинг ветеранов СВО по проблемным домам в Перевалово

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Бойцы СВО
В Тюмени прошел пикет ветеранов СВО, посвященный проблемам в селе Перевалово. На митинг в сквер Комсомольский вышли порядка пяти десятков человек. За безопасностью следили сотрудники полиции.

Тюменцы требуют от властей отмены общественных слушаний, проведенных 12 июля 2024 года, согласно которым земельные участки, на которых расположены дома, лишены статуса ИЖС. По словам жителей Перевалово, в настоящее время их земельные участки администрация Тюменского района перекраивает.

Фото: nashgorod.ru
«На данных слушаниях никто из жителей не присутствовал, наше мнение не учтено. Новый генплан не учитывает сложившуюся застройку и нарушает наши конституционные права. Требуем провести новые общественные слушания», — указано в петиции в адрес губернатора Александра Моора, под которой подписи поставили уже 500 человек.
Видео: nashgorod.ru.

Жители Перевалово отмечают, что администрация Тюменского района и правительство Тюменской области не слышит их просьбы, а все попытки отстоять права называют «балаганом». Кроме того, ветеранов СВО чиновники районной администрации называют «ряженными».

Видео: nashgorod.ru.

По словам тюменцев, администрации Тюменского района в сложившей ситуации обвиняет застройщика — оказывается, он не учел генплан, который был опубликован еще в 2016 году. Таким образом, уверены жители Перевалово, чиновники пытаются уйти от ответственности. Между тем, генплан не является документом прямого действия. В Росреестре зарегистрирована земля в соответствии с правилами землепользования и землеустройства, значит планировку территории можно провести в соответствии с застройкой, сделанной на основании законных документов, после чего внести изменения в Генплан.

Видео: nashgorod.ru.
«Недоверие к чиновникам вынуждает нас идти на митинг. У нас уже нет доверия ни к Следственному комитету, ни к прокуратуре. Довели людей до точки. Обращаемся к полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге с просьбой обратить внимания на нашу проблему, так как диалога с местными властями у нас не получается», — отмечают ветераны СВО.
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Напомним, пикет с целью привлечь внимание властей к проблемам домов в Перевалово, жители поселка пытались провести с сентября этого года. Однако при первой подаче заявления о проведении мероприятия власти отказали. Вторая попытка оказалась удачной — провести митинг мэрия Тюмени все-таки им разрешила.

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