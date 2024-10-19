«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду Жоге

Posted 19 октября, 08:15
Published 19 октября, 08:15
Modified 19 октября, 08:20
Updated 19 октября, 08:20
Тюменцы требуют от властей отмены общественных слушаний, проведенных 12 июля 2024 года, согласно которым земельные участки, на которых расположены дома, лишены статуса ИЖС. По словам жителей Перевалово, в настоящее время их земельные участки администрация Тюменского района перекраивает.
«На данных слушаниях никто из жителей не присутствовал, наше мнение не учтено. Новый генплан не учитывает сложившуюся застройку и нарушает наши конституционные права. Требуем провести новые общественные слушания», — указано в петиции в адрес губернатора Александра Моора, под которой подписи поставили уже 500 человек.
Жители Перевалово отмечают, что администрация Тюменского района и правительство Тюменской области не слышит их просьбы, а все попытки отстоять права называют «балаганом». Кроме того, ветеранов СВО чиновники районной администрации называют «ряженными».
По словам тюменцев, администрации Тюменского района в сложившей ситуации обвиняет застройщика — оказывается, он не учел генплан, который был опубликован еще в 2016 году. Таким образом, уверены жители Перевалово, чиновники пытаются уйти от ответственности. Между тем, генплан не является документом прямого действия. В Росреестре зарегистрирована земля в соответствии с правилами землепользования и землеустройства, значит планировку территории можно провести в соответствии с застройкой, сделанной на основании законных документов, после чего внести изменения в Генплан.
«Недоверие к чиновникам вынуждает нас идти на митинг. У нас уже нет доверия ни к Следственному комитету, ни к прокуратуре. Довели людей до точки. Обращаемся к полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе Артему Жоге с просьбой обратить внимания на нашу проблему, так как диалога с местными властями у нас не получается», — отмечают ветераны СВО.
Напомним, пикет с целью привлечь внимание властей к проблемам домов в Перевалово, жители поселка пытались провести с сентября этого года. Однако при первой подаче заявления о проведении мероприятия власти отказали. Вторая попытка оказалась удачной — провести митинг мэрия Тюмени все-таки им разрешила.