«Нас называют „ряжеными“»: тюменские ветераны СВО обратились к полпреду Жоге

По словам тюменцев, администрации Тюменского района в сложившей ситуации обвиняет застройщика — оказывается, он не учел генплан, который был опубликован еще в 2016 году. Таким образом, уверены жители Перевалово, чиновники пытаются уйти от ответственности. Между тем, генплан не является документом прямого действия. В Росреестре зарегистрирована земля в соответствии с правилами землепользования и землеустройства, значит планировку территории можно провести в соответствии с застройкой, сделанной на основании законных документов, после чего внести изменения в Генплан.