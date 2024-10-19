Заречный район Тюмени планируют застроить высотками

В документе указано, что согласно проекту планировки в границе улиц 2-я Луговая — Береговая построят высотки общей площадью 285 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появятся школа на 1800 мест и два детских сада — на 135 и 150 мест, сервисные павильоны, торговые точки, подземные и наземные паркинги.