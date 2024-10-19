Заречный район Тюмени планируют застроить высотками

Posted 19 октября, 08:56
Published 19 октября, 08:56
Modified 19 октября, 08:58
Updated 19 октября, 08:58
В документе указано, что согласно проекту планировки в границе улиц 2-я Луговая — Береговая построят высотки общей площадью 285 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появятся школа на 1800 мест и два детских сада — на 135 и 150 мест, сервисные павильоны, торговые точки, подземные и наземные паркинги.
Работы по строительству планируют провести в три этапа. В рамках двух первых очередей, до 2030 года, поострят школу, детские сады, многоуровневый паркинг на 499 машиномест, до 2033 года — оставшуюся часть высоток.
Общественные слушания будут проведены с 28 октября по 4 ноября 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги выставили участок набережной по улице Причальной. Начальная стоимость лота составляет более 30 миллионов рублей.