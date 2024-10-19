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Posted 19 октября, 08:56

Published 19 октября, 08:56

Modified 19 октября, 08:58

Updated 19 октября, 08:58

Администрация Тюмени хочет застроить Заречный район высотками

Заречный район Тюмени планируют застроить высотками

19 октября 2024, 08:56
Фото: 1MI

Администрация Тюмени хочет застроить Заречный район высотками

Сюжет
Строительство
Общественные слушания по обсуждению проекта изменений планировки района «Заречный» состоятся в Тюмени. Соответствующий документ опубликован на сайте городской администрации.

В документе указано, что согласно проекту планировки в границе улиц 2-я Луговая — Береговая построят высотки общей площадью 285 тысяч квадратных метров. Кроме того, там появятся школа на 1800 мест и два детских сада — на 135 и 150 мест, сервисные павильоны, торговые точки, подземные и наземные паркинги.

Работы по строительству планируют провести в три этапа. В рамках двух первых очередей, до 2030 года, поострят школу, детские сады, многоуровневый паркинг на 499 машиномест, до 2033 года — оставшуюся часть высоток.

Общественные слушания будут проведены с 28 октября по 4 ноября 2024 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на торги выставили участок набережной по улице Причальной. Начальная стоимость лота составляет более 30 миллионов рублей.

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