Не смотри под котелок: что делать тюменцам, встретившим эксгибициониста или онаниста?

Тюменцам рассказали, что делать при встреча с эксгибиционистом

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В сети все чаще всплывают фото и видео, на которых тюменцы выставляют гениталии напоказ или онанируют. Как говорят врачи, эти люди могут быть опасны, а потому важно быть готовым к тому, что плащ человека распахнется прямо перед вами.

Эксгибиционисты и онанисты могут быть опасны Эксгибиционизм и онанизм считается неприемлемым поведением, которое в большинстве случаев может быть связано с расстройством личности. Как рассказала тюменский психиатр Полина Сотникова, люди, склонные к таким демонстрациям, получают удовлетворение от реакции общественности. Однако опасность может крыться и в иных проявлениях их расстройств. «Такие проявления могут быть связаны с серьезными поведенческими и когнитивными нарушениями. Такие люди часто не могут уместно взаимодействовать с обществом. И недопустимое поведение становится способом сексуального удовлетворения. Им необходимо лечение», — говорит Сотникова. Недавно в центре города у детской площадке, где гуляли малыши, мужчина, не смущаясь, занимался самоудовлетворением. Другого онаниста заметили в одном из тюменских подъездов, для своих утех он использовал игрушечное животное. Также онанисты и эксгибиционисты в Тюмени встречаются в общественном транспорте, парках и темных междомовых проходах. И снова онанист в маршрутке: тюменцы обеспокоены количеством мастурбирующих мужчин Узнать подробнее Что делать, если вы встретили эксгибициониста или онаниста? Врач рассказал том, чтобы избежать негативным последствий встречи с людьми, у которых имеются расстройства сексуального поведения важно в первую очередь сохранять спокойствие и не выдавать бурной реакции. Не стоит пытаться говорить с такими людьми, так как это может спровоцировать конфликт и вызвать непредсказуемое поведение у нарушителя общественного порядка. Негативно человек может отреагировать и на съемку, а потому не стоит доставать телефон. Не стоит пытаться высмеять или оскорбить демонстранта. Важно как можно быстрее покинуть место происшествия. Не стоит оставаться на месте, где вы чувствуете себя некомфортно, вам может угрожать опасность. Так как онанист может перейти к более агрессивным мерам. Сообщите о случившемся. Обязательно обратитесь в правоохранительные органы с расскажите о произошедшем в подробностях. также вы можете сообщить об инциденте охранникам и другим блюстителям порядка, которые располагаются вблизи места происшествия. Расскажите об опасности детям. Важно, чтобы юные тюменцы были предупреждены об опасности и знали, что нужно и нельзя делать при встрече с онанистом или эксгибиционистом. Если вы долго не можете прийти в себя после встречи с нарушителем порядка, то не стесняйтесь обратиться за поддержкой к близким людям или профессионалам. Специалист может помочь вам справиться с эмоциями и переживаниями. Риск тюрьмы не так велик Не всегда люди, совершающие развратные действия, получают наказание по уголовной статье. Так, после задержания эксгибициониста в Гагаринском парке фигурант получил наказание по административной статье № 20.1, предусматривающей наказание за мелкое хулиганство. Однако статья за «развратные действия», что соответствует онанизму и эксгибиционизму, есть и в уголовном кодексе. Как объяснил тюменский юрист Григорий Ковалев, разница в категории вменяемой статьи часто зависит от наличия пострадавшего и его возраста. «Если, условно, по фото в сети арестовывают за демонстрацию гениталий или онанизм, то, скорее всего, выпишут „административку“, так как нет установленного пострадавшего лица. Если же пострадавший совершеннолетний, то тоже есть шанс на административку. Дело в том, что уголовная статья предусматривает наказание только в случае, если пострадал несовершеннолетний», — объяснил юрист. Отметим, что только при оформлении дела по уголовной статье, фигуранта могут направить на принудительное лечение в психиатрическую клинику. «Поклонник или фанат»: тюменский онанист преследует девушку Узнать подробнее Ранее «Наш город» сообщал о том, что работницы рынка интим-услуг берут с потенциальных клиентов предоплату за встречу, после чего перестают выходить на связь. К сотрудникам полиции потерявшие деньги люди обратиться не могут. Читайте также: Мигрант, маргинал или примерный семьянин: как выглядит типичный тюменский преступник? Преступники из ХМАО едут в Тюмень на «заработки» Число убийств, совершенных мигрантами, выросло на 100% в Тюменской области