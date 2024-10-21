Кто прав и кто жертва? Тюменца уличили во лжи в истории с кондуктором

Posted 21 октября, 16:27
Published 21 октября, 16:27
Modified 21 октября, 17:05
Updated 21 октября, 17:05
Анонимный пользователь сайта Пикабу рассказал о происшествии, которое с ним приключилось в одном из автобусе города Тюмени.
Мужчина рассказал, что он вместе с дочерью решили проехать на автобусе маршрута №28, оплатили проезд и заняли сидячие места в задней части транспортного средства.
В какой-то момент к ним подошла кондуктор (без бейджа) и протянула терминал для оплаты. Одновременно с этим на его телефоне, на котором играла дочка, сработал звук.
Это не понравилось женщине, и она потребовала выключить звук:
«Выключи звук или надевай наушники, в моём автобусе никакая музыка играть не будет!»
Девочка попыталась оправдаться, сказала, что она играет на телефоне с выключенным телефоном, но кондуктор стояла на своем:
«Я тебя сейчас высажу или заберу телефон».
В этот момент в ситуацию вмешался отец, который принялся записывать происходящее на другой телефон. Он сказал, что его дочь несовершеннолетняя, а звук на телефоне у нее выключен.
В ответ на это женщина заявила, что обращается не к нему, а к девочке. Дальше произошел такой диалог:
Мужчина: А я вам ещё раз говорю, она несовершеннолетняя, обращайтесь ко мне.
Кондуктор: Обращаюсь.
М: Обратились? (Кивок со стороны кондуктора).
М: Звук есть?
К: Нету.
М: Всего хорошего.
К: Всего хорошего. Приятной вам поездки.
М: Отойдите от нас.
Кондуктор развернулась и начала уходить, но снова повернулась, сказав что так и сделает. На этом конфликт разрешился.
В свете этой истории автор вспомнил случаи, когда детей высаживали на мороз. Сейчас в Тюмени уже тоже не тепло. Девочка могла заболеть, если бы кондуктор просто высадила бы её при оплаченном проезде.
Дочь тоже расстроилась, ехала молча уткнувшись в телефон. Мужчина рассказал, что намеченное времяпровождение в выходной день было подпорчено этим инцидентом.
В конце своего рассказа он написал, что считает необходимым пролить свет на это происшествие, а также намекнул на возможные ответные действия со своей стороны.
При этом комментаторы сообщества уличили автора в неправдоподобности истории. В частности, описываемое не всегда совпадало с тем, что он продемонстрировал на видео.
«На видео этого нет. Значит может быть художественным преувеличением», — пишет пользователь Pimente, обращая внимание на отсутствие угроз о высадке девочки.
Другие пользователи пишут, что непонятно с чего началась история и все похоже на то, что девочка играла с включенным звуком, чем и вызвала реакцию небезучастного кондуктора.
«Спокойная приятная женщина. Когда читал, думал — психованная. Я бы пересмотрел свое отношение к рабочим профессиям и не докапывается без особой необходимости. Зато такая кондуктор выключает, судя по всему, звуки в телефонах подростков и мигрантов», — прокомментировал liinks.