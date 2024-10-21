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Posted 21 октября, 16:27

Published 21 октября, 16:27

Modified 21 октября, 17:05

Updated 21 октября, 17:05

Кто прав и кто жертва? Тюменца уличили во лжи в истории с кондуктором

Кто прав и кто жертва? Тюменца уличили во лжи в истории с кондуктором

21 октября 2024, 16:27
Фото: скриншот видеозаписи Pikabu
Сюжет
Общественный транспорт
Новый скандал между работницей автобуса и пассажирами произошел в Тюмени.

Анонимный пользователь сайта Пикабу рассказал о происшествии, которое с ним приключилось в одном из автобусе города Тюмени.

Мужчина рассказал, что он вместе с дочерью решили проехать на автобусе маршрута №28, оплатили проезд и заняли сидячие места в задней части транспортного средства.

В какой-то момент к ним подошла кондуктор (без бейджа) и протянула терминал для оплаты. Одновременно с этим на его телефоне, на котором играла дочка, сработал звук.

Это не понравилось женщине, и она потребовала выключить звук:

«Выключи звук или надевай наушники, в моём автобусе никакая музыка играть не будет!»

Девочка попыталась оправдаться, сказала, что она играет на телефоне с выключенным телефоном, но кондуктор стояла на своем:

«Я тебя сейчас высажу или заберу телефон».
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В этот момент в ситуацию вмешался отец, который принялся записывать происходящее на другой телефон. Он сказал, что его дочь несовершеннолетняя, а звук на телефоне у нее выключен.

В ответ на это женщина заявила, что обращается не к нему, а к девочке. Дальше произошел такой диалог:

Мужчина: А я вам ещё раз говорю, она несовершеннолетняя, обращайтесь ко мне.
Кондуктор: Обращаюсь.
М: Обратились? (Кивок со стороны кондуктора).
М: Звук есть?
К: Нету.
М: Всего хорошего.
К: Всего хорошего. Приятной вам поездки.
М: Отойдите от нас.
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Кондуктор развернулась и начала уходить, но снова повернулась, сказав что так и сделает. На этом конфликт разрешился.

В свете этой истории автор вспомнил случаи, когда детей высаживали на мороз. Сейчас в Тюмени уже тоже не тепло. Девочка могла заболеть, если бы кондуктор просто высадила бы её при оплаченном проезде.

Дочь тоже расстроилась, ехала молча уткнувшись в телефон. Мужчина рассказал, что намеченное времяпровождение в выходной день было подпорчено этим инцидентом.

В конце своего рассказа он написал, что считает необходимым пролить свет на это происшествие, а также намекнул на возможные ответные действия со своей стороны.

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При этом комментаторы сообщества уличили автора в неправдоподобности истории. В частности, описываемое не всегда совпадало с тем, что он продемонстрировал на видео.

«На видео этого нет. Значит может быть художественным преувеличением», — пишет пользователь Pimente, обращая внимание на отсутствие угроз о высадке девочки.

Другие пользователи пишут, что непонятно с чего началась история и все похоже на то, что девочка играла с включенным звуком, чем и вызвала реакцию небезучастного кондуктора.

«Спокойная приятная женщина. Когда читал, думал — психованная. Я бы пересмотрел свое отношение к рабочим профессиям и не докапывается без особой необходимости. Зато такая кондуктор выключает, судя по всему, звуки в телефонах подростков и мигрантов», — прокомментировал liinks.
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Ранее стало известно, что кондуктор выплатит 25 тыс. рублей за жестокое обращение с девочкой.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Общественный транспорт#Автобусы#Новости тюмени#Городской транспорт
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