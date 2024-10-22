Власти отказали тюменской пенсионерке, пострадавшей от паводка, в выплате на жилье

Posted 22 октября, 05:26
Published 22 октября, 05:26
Modified 22 октября, 05:57
Updated 22 октября, 05:57
Изначально администрация Викуловского района не хотела признавать дом 83-летней Галины Николаевны непригодным для проживания и планировали провести в нем лишь капитальный ремонт.
Между тем, большая вода практически полностью уничтожила жилье — дом был затоплен водой (уровень выше окон) на протяжении 21 дня. В связи с этим Галина Николаевна обратилась в прокуратуру.
По требованию ведомства, в начале октября было проведено повторное обследование жилого дома. По его результатам принято решение о признании его непригодным для проживания, а пенсионерке перечислена единовременная выплата в размере 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют провести до лета 2025 года ремонт гидротехнических сооружений, пострадавших в этом году от паводка. Также будут приведены в нормативное состояние размытые большой водой дороги.