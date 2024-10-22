nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября, 05:26

Published 22 октября, 05:26

Modified 22 октября, 05:57

Updated 22 октября, 05:57

Тюменке, пострадавшей от паводка, выплатили деньги после вмешательства прокурора

Власти отказали тюменской пенсионерке, пострадавшей от паводка, в выплате на жилье

22 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI

Тюменке, пострадавшей от паводка, выплатили деньги после вмешательства прокурора

Сюжет
Паводок в Тюменской области в 2024 году
Жительнице тюменской деревни Заборки, дом которой пострадал от паводка, только после вмешательства генпрокурора России Сергея Зайцева выплатили денежную компенсацию в размере 1,3 миллиона рублей.

Изначально администрация Викуловского района не хотела признавать дом 83-летней Галины Николаевны непригодным для проживания и планировали провести в нем лишь капитальный ремонт.

Между тем, большая вода практически полностью уничтожила жилье — дом был затоплен водой (уровень выше окон) на протяжении 21 дня. В связи с этим Галина Николаевна обратилась в прокуратуру.

По требованию ведомства, в начале октября было проведено повторное обследование жилого дома. По его результатам принято решение о признании его непригодным для проживания, а пенсионерке перечислена единовременная выплата в размере 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

Повторится ли паводок 2024 года? Тюменские власти озвучили прогноз
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области планируют провести до лета 2025 года ремонт гидротехнических сооружений, пострадавших в этом году от паводка. Также будут приведены в нормативное состояние размытые большой водой дороги.

Читайте также:
Женщина и ребенок погибли на пожаре под ТюменьюЖитель Тюменской области поймал огромную щуку. Где?Жители Екатеринбурга расплачивались в аптеках Тюмени фальшивыми деньгами
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Прокуратура#Новости тюмени#Единовременные выплаты#Выплаты#Паводок#Паводок в Тюменской области в 2024 году
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика