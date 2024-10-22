Власти отказали тюменской пенсионерке, пострадавшей от паводка, в выплате на жилье

По требованию ведомства, в начале октября было проведено повторное обследование жилого дома. По его результатам принято решение о признании его непригодным для проживания, а пенсионерке перечислена единовременная выплата в размере 1,3 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.