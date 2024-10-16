Лже-врачи из ОКБ №1 берут на тюменцев кредиты

Posted 16 октября, 07:54
Published 16 октября, 07:54
Modified 16 октября, 07:57
Updated 16 октября, 07:57
Мошенники предлагают тюменцам пройти полное обследование в ОКБ №1 «на выгодных условиях».
С пациентом выбирается удобное время для записи. После чего на телефон отправляют по СМС якобы специальный код для подтверждения и просят его озвучить. После чего с помощью данного кода аферисты успешно открывают кредит.
В ОКБ №1 напоминают, что работники больницы могут делать обзвон пациентов, но лишь для согласования времени визита. Никаких паролей или другой информации озвучивать они не требуют.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона рублей. Аферисты сообщили, что ее денежные средства со счетов могут быть несанкционированно сняты и предложили переложить деньги на другие счета. В результате пожилая женщина лишилась всех накоплений.