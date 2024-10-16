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Posted 16 октября, 07:54

Published 16 октября, 07:54

Modified 16 октября, 07:57

Updated 16 октября, 07:57

Мошенники начали брать на тюменцев кредиты под видом врачей из ОКБ №1

Лже-врачи из ОКБ №1 берут на тюменцев кредиты

16 октября 2024, 07:54
Фото: 1MI

Мошенники начали брать на тюменцев кредиты под видом врачей из ОКБ №1

Новый вид мошенничества появился в Тюменской области. Теперь аферисты звонят доверчивым жителям региона от имени медиков Областной клинической больницы №1.

Мошенники предлагают тюменцам пройти полное обследование в ОКБ №1 «на выгодных условиях».

С пациентом выбирается удобное время для записи. После чего на телефон отправляют по СМС якобы специальный код для подтверждения и просят его озвучить. После чего с помощью данного кода аферисты успешно открывают кредит.

В ОКБ №1 напоминают, что работники больницы могут делать обзвон пациентов, но лишь для согласования времени визита. Никаких паролей или другой информации озвучивать они не требуют.

Тюменцам угрожает новый вид мошенничества через ОМС
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменская пенсионерка отдала мошенникам 3 миллиона рублей. Аферисты сообщили, что ее денежные средства со счетов могут быть несанкционированно сняты и предложили переложить деньги на другие счета. В результате пожилая женщина лишилась всех накоплений.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенничество#Мошенники#Аферисты#ОКБ №1
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