33-летний электромонтер компании «Россети Тюмень» погиб в зоне СВО

Posted 24 октября, 07:37
Published 24 октября, 07:37
Modified 24 октября, 08:37
Updated 24 октября, 08:37
Участие в спецоперации тюменец принимал с 2024 года — в апреле он заключил контракт с Министерством обороны. До этого работал электромонтером в АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети Южная ТПО Нижнетавдинский РЭС», в 2010 году проходил военную службу по призыву.
Церемония прощания с бойцом состоится 25 октября в селе Нижняя Тавда.
«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким Андрея Кузнецова», — отметили в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне СВО на Украине погиб командир штурмовой роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Владимир Кравчук. Он попал под атаку БПЛА.