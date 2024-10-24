33-летний электромонтер компании «Россети Тюмень» погиб в зоне СВО

Участие в спецоперации тюменец принимал с 2024 года — в апреле он заключил контракт с Министерством обороны. До этого работал электромонтером в АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети Южная ТПО Нижнетавдинский РЭС», в 2010 году проходил военную службу по призыву.