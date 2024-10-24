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Posted 24 октября, 07:37

Published 24 октября, 07:37

Modified 24 октября, 08:37

Updated 24 октября, 08:37

В Тюменской области простятся с погибшим на СВО контрактником Андреем Кузнецовым

33-летний электромонтер компании «Россети Тюмень» погиб в зоне СВО

24 октября 2024, 07:37
Фото: 1MI

В Тюменской области простятся с погибшим на СВО контрактником Андреем Кузнецовым

Сюжет
Бойцы СВО
Смертельное ранение Андрей Кузнецов, житель Нижнетавдинского района, получил 10 октября 2024 года при выполнении боевого задания.

Участие в спецоперации тюменец принимал с 2024 года — в апреле он заключил контракт с Министерством обороны. До этого работал электромонтером в АО «Россети Тюмень» «Тюменские электрические сети Южная ТПО Нижнетавдинский РЭС», в 2010 году проходил военную службу по призыву.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Церемония прощания с бойцом состоится 25 октября в селе Нижняя Тавда.

«Администрация Нижнетавдинского муниципального района выражает соболезнование родным и близким Андрея Кузнецова», — отметили в ведомстве.
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