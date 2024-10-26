В зоне СВО погиб штурмовик из Тюменской области

Posted 26 октября, 08:26
Published 26 октября, 08:26
Modified 26 октября, 08:28
Updated 26 октября, 08:28
«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели нашего земляка, солдата Ивана Мельника, который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в должности номера расчёта штурмовой группы. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким», — отметил глава Сладковского района Александр Иванов в своем тг-канале.
Похороны военного состоялись накануне. Они прошли со всеми положенными воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» писал, что в Чечне погиб боец Росгвардии, уроженец Тюменской области. Автомобиль, в котором находился Дмитрий со своей группой, был расстрелян неизвестными в Грозненском районе. У бойца осталась маленькая дочь.