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Posted 26 октября, 08:26

Published 26 октября, 08:26

Modified 26 октября, 08:28

Updated 26 октября, 08:28

В зоне СВО погиб штурмовик из Тюменской области

В зоне СВО погиб штурмовик из Тюменской области

26 октября 2024, 08:26
Фото: тг-канал Александр Иванов
Сюжет
Бойцы СВО
Житель Сладковского района Иван Мельник получил смертельное равнение при выполнении боевого задания. Военный служил штурмовиком.
«С глубокой скорбью сообщаю о трагической гибели нашего земляка, солдата Ивана Мельника, который отдал свою жизнь, защищая нашу Родину в должности номера расчёта штурмовой группы. Выражаю свои искренние соболезнования родным и близким», — отметил глава Сладковского района Александр Иванов в своем тг-канале.
Фото: тг-канал Александр Иванов

Похороны военного состоялись накануне. Они прошли со всеми положенными воинскими почестями.

33-летний электромонтер компании «Россети Тюмень» погиб в зоне СВО
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Ранее «Наш Город» писал, что в Чечне погиб боец Росгвардии, уроженец Тюменской области. Автомобиль, в котором находился Дмитрий со своей группой, был расстрелян неизвестными в Грозненском районе. У бойца осталась маленькая дочь.

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