В зоне СВО погиб штурмовик из Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что в Чечне погиб боец Росгвардии, уроженец Тюменской области. Автомобиль, в котором находился Дмитрий со своей группой, был расстрелян неизвестными в Грозненском районе. У бойца осталась маленькая дочь.