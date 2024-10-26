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Posted 26 октября, 07:44

Published 26 октября, 07:44

Modified 26 октября, 07:46

Updated 26 октября, 07:46

На экс-чиновника из Тобольска завели уголовное дело

Нашли фальшивый диплом: на экс-чиновника из Тобольска завели уголовное дело

26 октября 2024, 07:44
Фото: 1MI

На экс-чиновника из Тобольска завели уголовное дело

На экс-главу департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина завели уголовное дело. Его обвиняют в подделке диплома о высшем образовании, пишет тг-канал «ПиГ».

Фальшивый диплом у Зенина обнаружили этим летом во время внутренней проверки. В июле руководитель департамента культуры и туризма был уволен с должности. Теперь же стал фигурантом уголовное дела по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков». Санкции статьи предусматривают либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, в должности директора департамента культуры и туризма Денис Зенин проработал менее одного года. До этого он занимал пост главы МАУК «Центр искусств и культуры» Тобольска.

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Ранее «Наш Город» писал, что в администрации Тобольска обострился кадровый голод. За последние месяцы должности освободили глава района Алексей Ермоленко, начальник отдела капитального строительства Евгений Шанауров, начальник отдела ЖКХ Константин Григоренко.

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