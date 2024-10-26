Нашли фальшивый диплом: на экс-чиновника из Тобольска завели уголовное дело

Фальшивый диплом у Зенина обнаружили этим летом во время внутренней проверки. В июле руководитель департамента культуры и туризма был уволен с должности. Теперь же стал фигурантом уголовное дела по статье УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, госнаград, штампов, печатей или бланков». Санкции статьи предусматривают либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.