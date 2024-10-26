nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 октября, 08:06

Published 26 октября, 08:06

Modified 26 октября, 10:56

Updated 26 октября, 10:56

Тюменские врачи спасли 54-летнюю пациентку с прогрессирующей язвой желудка

Врачи удалили тюменке часть желудка ради спасения ее жизни

26 октября 2024, 08:06
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли 54-летнюю пациентку с прогрессирующей язвой желудка

Сюжет
Касается каждого
54-летняя женщина обратилась в Областную клиническую больницу №2 с жалобами на тошноту, боли в животе и головокружения. После проведенных исследований медики диагностировали у пациентки прогрессирующую язву желудка с кровотечением.

Тюменку экстренно госпитализировали, провели переливание крови, экстренную операцию, в ходе которой была удалена часть желудка с язвой. Благодаря данному оперативному лечению врачам ОКБ №2 удалось нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, а также полностью исключить рецидив кровотечения и появления язвы, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.

В настоящее время тюменка уже находится дома, ее здоровью ничего не угрожает.

Топ-10 популярных врачей Тюмени: где они работают и сколько стоит прием?
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Во время оперативного вмешательства ребенок находился в сознании.

Читайте также:
Нашли фальшивый диплом: на экс-чиновника из Тобольска завели уголовное делоНабережную реки Туры в Тюмени ревитализируют. Что изменится?Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Касается каждого#Врачи#Тюменская область#Новости тюмени#Операция
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика