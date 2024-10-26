Врачи удалили тюменке часть желудка ради спасения ее жизни

Тюменские врачи спасли 54-летнюю пациентку с прогрессирующей язвой желудка

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54-летняя женщина обратилась в Областную клиническую больницу №2 с жалобами на тошноту, боли в животе и головокружения. После проведенных исследований медики диагностировали у пациентки прогрессирующую язву желудка с кровотечением.