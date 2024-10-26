Врачи удалили тюменке часть желудка ради спасения ее жизни

Posted 26 октября, 08:06
Published 26 октября, 08:06
Modified 26 октября, 10:56
Updated 26 октября, 10:56
Тюменку экстренно госпитализировали, провели переливание крови, экстренную операцию, в ходе которой была удалена часть желудка с язвой. Благодаря данному оперативному лечению врачам ОКБ №2 удалось нормализовать работу желудочно-кишечного тракта, а также полностью исключить рецидив кровотечения и появления язвы, сообщили в пресс-службе ОКБ №2.
В настоящее время тюменка уже находится дома, ее здоровью ничего не угрожает.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нейрохирурги провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга у 12-летнего мальчика. Во время оперативного вмешательства ребенок находился в сознании.