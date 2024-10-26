Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру

В Тюмени в 1,5 раза выросла стоимость красной икры

Сюжет Рыба

С начала года стоимость повысилась в 1,5 раза. Если еще год назад средняя цена за килограмм красной икры составляла 6 тысяч рублей, то сегодня уже практически 9 тысяч. Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.