Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру

Posted 26 октября, 06:14
Published 26 октября, 06:14
Modified 26 октября, 07:32
Updated 26 октября, 07:32
По его словам, подорожание данного продукта обусловлено рекордно низким выловом лососевых — объемы вылова тихоокеанских видов лосося уменьшились в 2,6 раза по сравнению с 2023 годом и составили лишь 231 тысячу тонн. Ранее в планах был вылов 320 тысяч тонн лососевых.
«Средний выход готового продукта в виде икры составляет 4-5% от массы выловленной рыбы. По итогам нынешнего года объем производства красной икры можно оценить на уровне около 10 тысяч тонн, что почти в три раза ниже, чем в 2023 году», — пояснил Дмитрий Морковкин РБК Тюмень.
Отметим, что сегодня в тюменских магазинах банка лососевой икры весом 95 граммов стоит 900-1,5 тысячи рублей, стоимость 220-граммовой упаковки начинается от 3 тысяч рублей, 500-граммовая банка стоит более 7 тысяч рублей.
Заметно выросла и стоимость лососевых — за килограмм филе охлажденной форели придется заплатить 2,5 тысячи рублей, тушка весом 3,5 килограмма вытянет на 6,5 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало молоко. С начала года стоимость литра выросла на 14 рублей. Средняя цена пакета молоко сегодня составляет 100 рублей.