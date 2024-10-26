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Posted 26 октября, 06:14

Published 26 октября, 06:14

Modified 26 октября, 07:32

Updated 26 октября, 07:32

В Тюмени в 1,5 раза выросла стоимость красной икры

Теперь только по праздникам: в Тюмени взлетели цены на красную икру

26 октября 2024, 06:14
Фото: 1MI

В Тюмени в 1,5 раза выросла стоимость красной икры

Сюжет
Рыба
С начала года стоимость повысилась в 1,5 раза. Если еще год назад средняя цена за килограмм красной икры составляла 6 тысяч рублей, то сегодня уже практически 9 тысяч. Об этом сообщил доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

По его словам, подорожание данного продукта обусловлено рекордно низким выловом лососевых — объемы вылова тихоокеанских видов лосося уменьшились в 2,6 раза по сравнению с 2023 годом и составили лишь 231 тысячу тонн. Ранее в планах был вылов 320 тысяч тонн лососевых.

«Средний выход готового продукта в виде икры составляет 4-5% от массы выловленной рыбы. По итогам нынешнего года объем производства красной икры можно оценить на уровне около 10 тысяч тонн, что почти в три раза ниже, чем в 2023 году», — пояснил Дмитрий Морковкин РБК Тюмень.
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Отметим, что сегодня в тюменских магазинах банка лососевой икры весом 95 граммов стоит 900-1,5 тысячи рублей, стоимость 220-граммовой упаковки начинается от 3 тысяч рублей, 500-граммовая банка стоит более 7 тысяч рублей.

Заметно выросла и стоимость лососевых — за килограмм филе охлажденной форели придется заплатить 2,5 тысячи рублей, тушка весом 3,5 килограмма вытянет на 6,5 тысячи рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области подорожало молоко. С начала года стоимость литра выросла на 14 рублей. Средняя цена пакета молоко сегодня составляет 100 рублей.

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