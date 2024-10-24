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Posted 24 октября, 16:16

Published 24 октября, 16:16

Modified 24 октября, 16:18

Updated 24 октября, 16:18

Врачи сделали уникальную операцию 12-летнему тюменцу

Врачи сделали уникальную операцию 12-летнему тюменцу

24 октября 2024, 16:16
Фото: 1MI
По информации Минздрава, специалисты Федерального центра нейрохирургии провели вмешательство, сохраняя мальчика в сознании.

Диагноз подростку был поставлен накануне соревнований: опухоль оказывала давление на зоны, отвечающие за речь. Во время операции ребенок продолжал общение с логопедом, что позволило избежать ущерба для критически важных функций мозга.

«Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны», — объяснил нейрохирург Юрий Якимов.

Врачам удалось удалить опухоль без возникновения неврологических дефицитов или других осложнений. У мальчика полностью сохранились все жизненно важные функции, включая речевые.

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