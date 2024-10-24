Врачи сделали уникальную операцию 12-летнему тюменцу

Posted 24 октября, 16:16
Published 24 октября, 16:16
Modified 24 октября, 16:18
Updated 24 октября, 16:18
Диагноз подростку был поставлен накануне соревнований: опухоль оказывала давление на зоны, отвечающие за речь. Во время операции ребенок продолжал общение с логопедом, что позволило избежать ущерба для критически важных функций мозга.
«Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны», — объяснил нейрохирург Юрий Якимов.
Врачам удалось удалить опухоль без возникновения неврологических дефицитов или других осложнений. У мальчика полностью сохранились все жизненно важные функции, включая речевые.