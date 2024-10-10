Губернатора Моора восхитила сложная операция на сердце тюменских врачей

Posted 10 октября, 16:16
Published 10 октября, 16:16
Modified 10 октября, 16:18
Updated 10 октября, 16:18
Специалисты областной клинической больницы Тюмени провели операцию по пересадке 60-летнему пациенту донорского сердца. Об этом в своем Тг-канале рассказал губернатор Александр Моор.
60-летнему Юрию Ивановичу врачи поставили тяжелый диагноз, в связи с чем ему потребовалась пересадка. Дополнительно к этому операция осложнялась тем, что у пожилого мужчины был ряд хронических болезней.
«Операция длилась пять часов. Все прошло успешно — сердце донора подошло пациенту», — с радостью сообщил губернатор.
Он также отметил, что буквально ежедневно тюменские врачи сражаются за жизни и здоровье людей, порой совершая настоящие чудеса. Подобные операции раньше считались чем-то из разряда фантастики, а теперь это повседневность и обыденность.
По счету, это уже восьмая подобная операция по трансплантации. Первая состоялась еще в 2017 году.
Ранее тюменцы пожаловались на травматологическую больницу. По словам горожан, в отделении травматологии на Мельникайте пациентов размещают прямо в коридорах.