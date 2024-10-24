Мобильный оператор сообщит тюменцам о звонке мошенников

Posted 24 октября, 14:34
Published 24 октября, 14:34
Modified 24 октября, 14:36
Updated 24 октября, 14:36
Новая услуга позволит тюменцам и жителям других регионов, где функционирует МТС, получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможных случаях мошенничества в ходе телефонных разговоров.
Функция «Безопасный звонок» разработана для минимизации рисков, связанных с мошенничеством по телефону. Искусственный интеллект, использующий технологии Big Data от МТС, анализирует содержание разговора и выявляет признаки мошеннической активности.
Если ИИ обнаруживает подозрительную ситуацию, он оповещает абонента, принявшего звонок, голосовым сообщением о возможной угрозе. Это предупреждение слышит только тот, кто разговаривает. После получения сигнала абонент сам решает, продолжать ли разговор. «Безопасный звонок» способен распознать большинство мошенников в течение первой минуты общения.
«Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция „Безопасный звонок“ позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — прокомментировал директор «Защитника» Андрей Бийчук.
Согласно информации от МТС, наибольшее число телефонных мошенников выдает себя за работников сотовых операторов (78%). Также встречаются случаи, когда они представляются сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также представителями банков (5%) и других учреждений.
Ранее сообщалось, что мошенники вышли на новый уровень. Теперь тюменцев они обманывают через Telegram.