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Posted 24 октября, 14:34

Published 24 октября, 14:34

Modified 24 октября, 14:36

Updated 24 октября, 14:36

Мобильный оператор сообщит тюменцам о звонке мошенников

Мобильный оператор сообщит тюменцам о звонке мошенников

24 октября 2024, 14:34
Фото: 1MI
Цифровая экосистема МТС представила новую функцию «Безопасный звонок».

Новая услуга позволит тюменцам и жителям других регионов, где функционирует МТС, получать голосовые предупреждения от искусственного интеллекта о возможных случаях мошенничества в ходе телефонных разговоров.

Функция «Безопасный звонок» разработана для минимизации рисков, связанных с мошенничеством по телефону. Искусственный интеллект, использующий технологии Big Data от МТС, анализирует содержание разговора и выявляет признаки мошеннической активности.

Если ИИ обнаруживает подозрительную ситуацию, он оповещает абонента, принявшего звонок, голосовым сообщением о возможной угрозе. Это предупреждение слышит только тот, кто разговаривает. После получения сигнала абонент сам решает, продолжать ли разговор. «Безопасный звонок» способен распознать большинство мошенников в течение первой минуты общения.

«Мы выявили, что самая высокая активность телефонных звонков от злоумышленников приходится на будние дни с 14:00 до 16:00. Реже всего такие звонки поступают в выходные дни вечером. Функция „Безопасный звонок“ позволит пресекать новые схемы злоумышленников и обезопасить телефонные разговоры наших абонентов», — прокомментировал директор «Защитника» Андрей Бийчук.

Согласно информации от МТС, наибольшее число телефонных мошенников выдает себя за работников сотовых операторов (78%). Также встречаются случаи, когда они представляются сотрудниками социальных, пенсионных и налоговых служб (9%), а также представителями банков (5%) и других учреждений.

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Ранее сообщалось, что мошенники вышли на новый уровень. Теперь тюменцев они обманывают через Telegram.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Мошенники#МТС#Мобильные операторы#Мобильный телефон
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