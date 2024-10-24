Мобильный оператор сообщит тюменцам о звонке мошенников

Если ИИ обнаруживает подозрительную ситуацию, он оповещает абонента, принявшего звонок, голосовым сообщением о возможной угрозе. Это предупреждение слышит только тот, кто разговаривает. После получения сигнала абонент сам решает, продолжать ли разговор. «Безопасный звонок» способен распознать большинство мошенников в течение первой минуты общения.