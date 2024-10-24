«Понимают ответственность»: председатель ГД Володин похвалил работу ЖКХ в Тюмени

Posted 24 октября, 08:20
Published 24 октября, 08:20
Modified 24 октября, 08:23
Updated 24 октября, 08:23
«Поступает огромное количество жалоб и нареканий на работу теплоснабжающих организаций, водообеспечения в регионах. Люди обращаются, тарифы растут, а качество услуг низкое. Следует проработать данные вопросы», — подчеркнул Вячеслав Володин, выступая на «правительственном часе», посвященном вопросам состояния коммунальной инфраструктуры.
Председатель Госдумы отметил, что с проблемами в сфере ЖКХ сегодня наиболее эффективно справляются Москва и Петербург, Казань и Тюмень вследствие того, что в данных субъектах «понимают ответственность». Правда, один из присутствующих депутатов возразил, что у Москвы и Санкт-Петербурга имеется половина федерального бюджета, за счет которого и решаются все проблемы.
«Нет, не половина бюджета. Не в этом проблема. По какой причине тогда Самарская область, относясь к десяти крупнейшим экономикам РФ, имеет проблемы в ЖКХ? Не надо противопоставлять другим регионам Москву, Питер, Казань и Тюмень, которые решают все эффективно. Поэтому, коллеги, тот, кто попытался взять и уйти от ответственности, показав пальцем, что Москва богата: у нас есть регионы еще богаче», — отметил в свою очередь Володин.
Напомним, в Тюменской области с 1 июля 2024 тарифы на ЖКХ-услуги выросли на 9,6%. Кроме того, увеличился размер взноса на капитальный ремонт — до 10 рублей за квадратный метр (ранее он составлял 8,5 рубля). В среднем плата за коммунальные услуги увеличилась на 1 тысячу рублей.