«Понимают ответственность»: председатель ГД Володин похвалил работу ЖКХ в Тюмени

Председатель Госдумы отметил, что с проблемами в сфере ЖКХ сегодня наиболее эффективно справляются Москва и Петербург, Казань и Тюмень вследствие того, что в данных субъектах «понимают ответственность». Правда, один из присутствующих депутатов возразил, что у Москвы и Санкт-Петербурга имеется половина федерального бюджета, за счет которого и решаются все проблемы.