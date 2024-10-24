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Posted 24 октября, 07:50

Published 24 октября, 07:50

Modified 24 октября, 07:52

Updated 24 октября, 07:52

В Тюменской области руководство школы отказалось зачислять ребенка в класс

Нет мест: в Тюменской области руководство школы отказалось зачислять ребенка в класс

24 октября 2024, 07:50
Фото: 1MI

В Тюменской области руководство школы отказалось зачислять ребенка в класс

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Дети
Инцидент произошел в Ялуторовске в одной из городских общеобразовательных школ. В сентябре этого года руководство учреждения отказало в зачислении ученика в 10 класс, объяснив это нехваткой свободных мест.

Мама школьника обратилась с жалобой в прокуратуру. Директору школы и главе Ялуторовска были внесены представления, а подросток был зачислен в 10 класс. Кроме того, руководителя общеобразовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области только после вмешательства генерального прокурора России Сергея Зайцева были выплачены денежные средства на новое жилье 83-летней пенсионерке, дом которой пострадал от паводка. До этого момента власти отказывались признавать дом непригодным для проживания и предлагали пожилой женщине провести капитальный ремонт.

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