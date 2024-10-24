Нет мест: в Тюменской области руководство школы отказалось зачислять ребенка в класс

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области только после вмешательства генерального прокурора России Сергея Зайцева были выплачены денежные средства на новое жилье 83-летней пенсионерке, дом которой пострадал от паводка. До этого момента власти отказывались признавать дом непригодным для проживания и предлагали пожилой женщине провести капитальный ремонт.