Нет мест: в Тюменской области руководство школы отказалось зачислять ребенка в класс

Posted 24 октября, 07:50
Published 24 октября, 07:50
Modified 24 октября, 07:52
Updated 24 октября, 07:52
Мама школьника обратилась с жалобой в прокуратуру. Директору школы и главе Ялуторовска были внесены представления, а подросток был зачислен в 10 класс. Кроме того, руководителя общеобразовательного учреждения привлекли к дисциплинарной ответственности.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области только после вмешательства генерального прокурора России Сергея Зайцева были выплачены денежные средства на новое жилье 83-летней пенсионерке, дом которой пострадал от паводка. До этого момента власти отказывались признавать дом непригодным для проживания и предлагали пожилой женщине провести капитальный ремонт.