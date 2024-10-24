Доверие тает: Центробанк может поднять ключевую ставку до 22%. Что это значит?

Posted 24 октября, 07:05
Published 24 октября, 07:05
Modified 24 октября, 07:07
Updated 24 октября, 07:07
Уже завтра, 25 октября, ЦБ объявит о ключевой ставке на следующий месяц. Прогнозы финансистов неоднозначны, но одно ясно точно — ставка будет больше. Как сообщают «Новые Известия», треть экспертов ожидает повышения до 21-22%, две трети — до 20%. Приверженцев позитивной и оптимистичной точки зрения только двое, и они убеждены, что Центральный банк считает нынешние показатели достаточными и не будет принимать решение об изменении ставки.
Профессор Финансового университета Александр Сафонов считает, что эксперты разделились на две группы. Одни уверены, что высокая ставка может остановить инфляцию, другие опасаются замедления экономического роста. Вместе с тем профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган отмечает, что даже финансисты не уверены в действиях ЦБ.
Как говорит рассказал «Нашему городу» доктор экономических наук Леонид Вараксин, борьба с инфляцией путем повышения ключевой ставки, не дала своих плодов. К тому же сейчас страна развивается даже не по базовому, а по инфляционному сценарию.
«Борьба с инфляцией — более тяжелый путь, недели просто регулирование ставки. Бизнес и граждане все равно активно используют займы, дефицит кадров провоцирует рост зарплат и потому пока меры не особо эффективна. Пока нельзя сказать, что работа ведется слажено и имеет место консолидация бюджета», — считает эксперт.
Он убежден, что ключевая ставка после грядущего заседания поднимется и еще долгое время не опустится ниже 20%.
С июля 2023 года Центральный банк повышал ключевую ставку, но, несмотря на это, цены продолжали расти. Наблюдатели полагают, что ЦБ ошибся в своих прогнозах относительно инфляции, которая может достичь 8-8,5% вместо ранее прогнозируемых 5-7%.
Эксперты, не разделяющие мнение Эльвиры Набиуллиной, обеспокоены возможностью рецессии. Они предполагают, что повышение ключевой ставки повлечёт за собой увеличение цен на ресурсы, что, в свою очередь, спровоцирует новую волну инфляции.
Отмечается, что основная процентная ставка повысила цену ресурсов, а цена ресурсов должна быть включена в общую стоимость. Это приводит к появлению нового цикла увеличения уровня цен из-за роста стоимости ресурсов, и становится уже не под силу уменьшить этот эффект из-за ограничений, наложенных санкциями. Следовательно, необходимо найти альтернативные пути.
Как проблемы бизнеса, так и позиция правительства выступают против ужесточения ДКП. Министр финансов заявил о намерении увеличить бюджетные расходы на 1,5 триллиона рублей, при этом не повышая налоги.
К тому же некоторые эксперты предполагают, что ключевая ставка в стране может достигнуть 20%, а в конце года возможно её увеличение ещё на один процентный пункт.
Предпринимателям в таких условиях тоже нелегко: высокая стоимость кредитов замедляет развитие и реализацию инвестпроектов.
Уже второй год мы сталкиваемся с высокими ценами, которые сопровождаются растущими бюджетными расходами. Это вызывает сомнения в эффективности работы Центрального банка и подрывает его репутацию. С начала пандемии регулятор предпринимает меры по снижению инфляции, однако в тот период бюджет был профицитным.
Сегодня даже Министерство финансов не может с уверенностью сказать, сколько средств необходимо для оснащения армии и реализации социальных проектов. Из-за этого цель по снижению инфляции до 2025 года откладывается на неопределённый срок.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как купить квартиру при высокой ключевой ставке и исчерпании лимитов программ с господдержкой.