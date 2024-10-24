Доверие тает: Центробанк может поднять ключевую ставку до 22%. Что это значит?

Уже завтра, 25 октября, ЦБ объявит о ключевой ставке на следующий месяц. Прогнозы финансистов неоднозначны, но одно ясно точно — ставка будет больше. Как сообщают «Новые Известия», треть экспертов ожидает повышения до 21-22%, две трети — до 20%. Приверженцев позитивной и оптимистичной точки зрения только двое, и они убеждены, что Центральный банк считает нынешние показатели достаточными и не будет принимать решение об изменении ставки.