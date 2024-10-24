В центре Тюмени закрылось популярное бистро

Posted 24 октября, 06:11
Published 24 октября, 06:11
Modified 24 октября, 06:13
Updated 24 октября, 06:13
«Мы закрываемся. Не на корпоратив или ремонт. Мы сейчас не шутим. К сожалению, ресторан закрывает свои двери. Наша команда очень благодарна всем гостям, которые делили с нами завтраки и обеды, приятно проводили время и любили наш ресторан», — указано на официальной станице бистро в ВК.
О причинах закрытия заведения не сообщается.
Отметим, что Gastronome bistro стало не первым заведением общепита, прекратившем работу в Тюмени за последние несколько месяцев. В марте этого года в областной столице прекратила работу одна из старейших в городе пельменных на Республики, 28. В феврале был закрыт ресторан «Счастье», проработавший почти девять лет в многофункциональном центре «Калинка». В октября этого года закрыла свои двери для посетителей кофейня «Завтрак, пожалйста» на Герцена, 103.
Вместе с тем в Тюмени готовят к открытию новые заведения. В ближайшие месяцы в городе начнут работать кафе Engels, ресторан-бистро Тehnikum и Frank by Баста.