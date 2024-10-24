В центре Тюмени закрылось популярное бистро

Отметим, что Gastronome bistro стало не первым заведением общепита, прекратившем работу в Тюмени за последние несколько месяцев. В марте этого года в областной столице прекратила работу одна из старейших в городе пельменных на Республики, 28. В феврале был закрыт ресторан «Счастье», проработавший почти девять лет в многофункциональном центре «Калинка». В октября этого года закрыла свои двери для посетителей кофейня «Завтрак, пожалйста» на Герцена, 103.