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Posted 24 октября, 06:11

Published 24 октября, 06:11

Modified 24 октября, 06:13

Updated 24 октября, 06:13

В центре Тюмени закрылось популярное бистро

В центре Тюмени закрылось популярное бистро

24 октября 2024, 06:11
Фото: ВК Gastronome bistro
Работу прекратило Gastronome bistro, расположенное на Максима Горького. Заведение, проработавшее в областной столице в течение нескольких лет, закрылось в начале октября.
«Мы закрываемся. Не на корпоратив или ремонт. Мы сейчас не шутим. К сожалению, ресторан закрывает свои двери. Наша команда очень благодарна всем гостям, которые делили с нами завтраки и обеды, приятно проводили время и любили наш ресторан», — указано на официальной станице бистро в ВК.

О причинах закрытия заведения не сообщается.

Отметим, что Gastronome bistro стало не первым заведением общепита, прекратившем работу в Тюмени за последние несколько месяцев. В марте этого года в областной столице прекратила работу одна из старейших в городе пельменных на Республики, 28. В феврале был закрыт ресторан «Счастье», проработавший почти девять лет в многофункциональном центре «Калинка». В октября этого года закрыла свои двери для посетителей кофейня «Завтрак, пожалйста» на Герцена, 103.

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Вместе с тем в Тюмени готовят к открытию новые заведения. В ближайшие месяцы в городе начнут работать кафе Engels, ресторан-бистро Тehnikum и Frank by Баста.

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