В Тюмени откроется ресторан Frank by Баста

Posted 22 октября, 10:58
Published 22 октября, 10:58
Modified 22 октября, 15:35
Updated 22 октября, 15:35
Рядом с рестораном, который откроется в 2025 году, работают разные заведения: Fresca mi Amor, «Горячий Цех», «Хочу Пури», «Парадная», Garden и другие.
По словам ресторатора Сергея Бормотова, у ресторана отличный гастрономический потенциал даже несмотря на конкуренцию. Он считает, что наш город уже дорос до заведений такого уровня.
Напомним, в Тюмени также откроется популярное уральское кафе Engels. Несмотря на то, что дата открытия уральского проекта в нашем городе пока не называется, уже известен средний чек заведения — 700-1700 рублей. В меню заведения представлены полноценные горячие блюда, салаты, закуски, супы и десерты.
Ранее «Наш Город» писал, что по версии национальной премии WHERETOEAT Ural ресторан Mestia занял девятое место рейтинга лучших заведений Уральского федерального округа», среди баров лучшим был признан Fresca. Тюменское заведение стало лидером рейтинга второй год подряд.