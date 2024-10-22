В Тюмени откроется ресторан Frank by Баста

Напомним, в Тюмени также откроется популярное уральское кафе Engels. Несмотря на то, что дата открытия уральского проекта в нашем городе пока не называется, уже известен средний чек заведения — 700-1700 рублей. В меню заведения представлены полноценные горячие блюда, салаты, закуски, супы и десерты.