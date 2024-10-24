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Posted 24 октября, 04:43

Published 24 октября, 04:43

Modified 24 октября, 06:49

Updated 24 октября, 06:49

Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Новый Уренгой задержан почти на сутки

Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Новый Уренгой задержан почти на сутки

24 октября 2024, 04:43
Фото: 1MI
Вылет рейса Тюмень — Новый Уренгой из аэропорта Рощино задержан почти на сутки. Борт авиакомпании Utair не может вылететь в Новый Уренгой со вчерашнего дня.

Самолет должен был отправиться в ЯНАО еще в час дня среды, однако сначала его перенесли на 6:30 утра четверга, теперь отправку самолета отложили до 10:30.

Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино» задержка вылета рейса связана с технической неисправностью самолета. Заметим, что 21 октября был задержан на шесть часов вылет рейса авиакомпании Utair Новый Уренгой — Тюмень на шесть часов.

Кроме того, в настоящее время в Рощино более чем на три часа задержан прилет борта из Березово (Югра).

Самолет из Югры не смог приземлиться в Рощино из-за птицы
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Ранее «Наш Город» писал, что в преддверии ноябрьских праздников и осенних каникул подешевели авиабилеты из Тюмени в Сочи. В среднем стоимость снизилась на 50%.

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