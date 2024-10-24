Рейс авиакомпании Utair Тюмень — Новый Уренгой задержан почти на сутки

Posted 24 октября, 04:43
Published 24 октября, 04:43
Modified 24 октября, 06:49
Updated 24 октября, 06:49
Самолет должен был отправиться в ЯНАО еще в час дня среды, однако сначала его перенесли на 6:30 утра четверга, теперь отправку самолета отложили до 10:30.
Как пояснили «Нашему Городу» в справочной службе «Рощино» задержка вылета рейса связана с технической неисправностью самолета. Заметим, что 21 октября был задержан на шесть часов вылет рейса авиакомпании Utair Новый Уренгой — Тюмень на шесть часов.
Кроме того, в настоящее время в Рощино более чем на три часа задержан прилет борта из Березово (Югра).
Ранее «Наш Город» писал, что в преддверии ноябрьских праздников и осенних каникул подешевели авиабилеты из Тюмени в Сочи. В среднем стоимость снизилась на 50%.