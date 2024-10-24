Вакансий для вахтовиков в Тюменской области стало меньше

В Тюменской области сократился спрос на вахтовиков на 8%

По итогам третьего квартала 2024 года уровень спроса на вахтовых рабочих сократился на 8%. В целом на Тюменскую область приходится 15% от всех общего числа опубликованных вакансий, что превышает средние значения по России.