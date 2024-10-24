Вакансий для вахтовиков в Тюменской области стало меньше

Posted 24 октября, 05:37
Published 24 октября, 05:37
Modified 24 октября, 05:39
Updated 24 октября, 05:39
Чаще всего работодатели ищут водителей (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), разнорабочих (9,9%), сварщиков (8,4%), машинистов (7,5%), комплектовщиков (6,2%).
Что касается заработной платы, то по итогам третьего квартала она увеличилась на 5% и достигла 154,8 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области застройщики прорабатывают вопрос привлечение кадров из Индии, Африки Мьянмы вследствие сокращения числа мигрантов.