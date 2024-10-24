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Posted 24 октября, 05:37

Published 24 октября, 05:37

Modified 24 октября, 05:39

Updated 24 октября, 05:39

В Тюменской области сократился спрос на вахтовиков на 8%

Вакансий для вахтовиков в Тюменской области стало меньше

24 октября 2024, 05:37
Фото: 1MI

В Тюменской области сократился спрос на вахтовиков на 8%

По итогам третьего квартала 2024 года уровень спроса на вахтовых рабочих сократился на 8%. В целом на Тюменскую область приходится 15% от всех общего числа опубликованных вакансий, что превышает средние значения по России.

Чаще всего работодатели ищут водителей (19,2% от всех вакансий с вахтовым графиком работы), разнорабочих (9,9%), сварщиков (8,4%), машинистов (7,5%), комплектовщиков (6,2%).

Что касается заработной платы, то по итогам третьего квартала она увеличилась на 5% и достигла 154,8 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области застройщики прорабатывают вопрос привлечение кадров из Индии, Африки Мьянмы вследствие сокращения числа мигрантов.

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