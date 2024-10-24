nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 03:47

Published 24 октября, 03:47

Modified 24 октября, 03:49

Updated 24 октября, 03:49

Цены на автомобили тюменецев, выставленные на банкротные торги, упали на 10%

На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцев

24 октября 2024, 03:47
Фото: 1MI

Цены на автомобили тюменецев, выставленные на банкротные торги, упали на 10%

С начала года в среднем стоимость автомобилей снизилась на 10% — до 750 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.

По его словам, одновременно с тем число автомобилей, выставленные на аукцион, увеличилось по сравнению с 2023 годом на 22%. Всего с начала года на банкротных торгах продавали 580 машин.

Эксперты поясняют, что разница между ценами на банкротных торгах и рыночными может быть значительной и варьироваться до 15 до 40%. Это связано с тем, что продавцы стремятся быстро реализовать имущество, пишет РБК Тюмень.

«Мы — рабы системы»: тюменских учителей увольняют, несмотря на дикий дефицит кадров
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократились продажи новостроек — по сравнению с 2023 годом квартиры стали продаваться в два-три раза реже. В целом с начала года уровень продаж снизился на более чем на 20%.

Читайте также:
Все началось с боли и одышки. Молодую тюменку настигла загадочная болезньВ Тюмени сегодня будет дождливо, но теплоТюменец выпал из пятиэтажки на Мельникайте
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Автомобили#Банкротство#Продажа#Торги#Имущество на торги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика