На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцев

Posted 24 октября, 03:47
Published 24 октября, 03:47
Modified 24 октября, 03:49
Updated 24 октября, 03:49
По его словам, одновременно с тем число автомобилей, выставленные на аукцион, увеличилось по сравнению с 2023 годом на 22%. Всего с начала года на банкротных торгах продавали 580 машин.
Эксперты поясняют, что разница между ценами на банкротных торгах и рыночными может быть значительной и варьироваться до 15 до 40%. Это связано с тем, что продавцы стремятся быстро реализовать имущество, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сократились продажи новостроек — по сравнению с 2023 годом квартиры стали продаваться в два-три раза реже. В целом с начала года уровень продаж снизился на более чем на 20%.