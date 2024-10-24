Вместо мигрантов: на тюменских стройках будут трудиться рабочие из Африки и Индии

Posted 24 октября, 05:02
Published 24 октября, 05:02
Modified 24 октября, 05:40
Updated 24 октября, 05:40
По данным hh.ru, в настоящее время индекс востребованности специалистов составляет 3,1. При норме от 4 до 7,9. Эксперты отмечают, по сравнению с 2023 годов дефицит кадров не усугубился, но кадровый голод сохраняется. Особенно сильно он ощутим в разрезе низкоквалифицированных специалистов из-за сокращения миграционного потока»
Специалисты строительной отрасли говорят, что сегодня работа в России для мигрантов вследствие строительного бума в странах ближнего зарубежья стала менее привлекательной. Кроме того, ухудшить положение дел может и то, что в Тюменской области утвердили повышение размера трудового патента для мигрантов с 7 тысяч 592 до 9 тысяч 255 рублей.
В связи с этим застройщики рассматривают возможность привлечения кадров из стран Африки, а также из Мьянмы и Индии. В настоящее время этот вопрос прорабатывается, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на 20% за год увеличился уровень спроса на дорожных строителей. В число наиболее востребованных специалистов вошли водители, машинисты и разнорабочие.