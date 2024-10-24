Вместо мигрантов: на тюменских стройках будут трудиться рабочие из Африки и Индии

Специалисты строительной отрасли говорят, что сегодня работа в России для мигрантов вследствие строительного бума в странах ближнего зарубежья стала менее привлекательной. Кроме того, ухудшить положение дел может и то, что в Тюменской области утвердили повышение размера трудового патента для мигрантов с 7 тысяч 592 до 9 тысяч 255 рублей.