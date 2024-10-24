nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября, 04:15

Published 24 октября, 04:15

Modified 24 октября, 04:17

Updated 24 октября, 04:17

В Тюменской области сократилось на 17% число мясных хозяйств

Тюменские фермеры закрывают хозяйства и сокращают поголовье скота

24 октября 2024, 04:15
Фото: 1MI

В Тюменской области сократилось на 17% число мясных хозяйств

За последний год число мясных хозяйств в регионе уменьшилось на 17%. Причиной тому стала их нерентабельность — расходы на содержание животных в несколько раз превысили доходы.

По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время зарегистрировано 64 частных мясных хозяйства. Для сравнения, в начале этого года их было 74.

Что касается поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса, то на сегодняшний день оно составляет 82 тысячи голов (12% от общего поголовья животных в мясных фермерских хозяйствах).

«На 1 октября по предварительным данным Росстата в Тюменской области в хозяйствах всех категорий содержалась 691 тысяча голов домашнего скота мясного направления. Из них крупного рогатого скота 200,2 тысячи голов, в том числе коров — 82 тысячи. Свиней — 280,7 тысячи голов, овец и коз — 128,5 тысячи», — пояснили Ура.Ру в департаменте АПК.

Фермеры отмечают, что сегодня выращивать мясную корову невыгодно — он требует много вложений на протяжении трех лет. В среднем для выращивания 400 килограммов мяса требуется порядка полутора лет.

«Два года назад субсидии за поголовье в регионе отменили. С закупкой фуража тоже помогают не так, как нам нужно. В итоге если начинать выращивать мясную корову, ты просто проваливаешься в долги», — сетуют тюменские фермеры.
Лучше не пробуй: в тюменских кафе и шашлычных вновь нашли опасное мясо
Узнать подробнее

Заметим, что в октябре в Тюменской области был обновлен список мер поддержки фермерским хозяйствам. По планам властей, новые субсидии помогут семейным фермам компенсировать затраты на приобретение, в том числе, сельскохозяйственных животных. Возмещение составит до 60% от затрат, но не превысит 20 миллионов рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года стоимость молока выросла на 14 рублей. Средняя стоимость литра составляет более 100 рублей.

Читайте также:
На банкротных торгах выросло число автомобилей тюменцевВ Тюмени сегодня будет дождливо, но теплоАномалия! Слишком теплый октябрь в Тюмени может обернуться штормами в ноябре
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#АПК#Субсидии#Фермер#Поддержка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика