Тюменские фермеры закрывают хозяйства и сокращают поголовье скота

Posted 24 октября, 04:15
Published 24 октября, 04:15
Modified 24 октября, 04:17
Updated 24 октября, 04:17
По информации департамента агропромышленного комплекса Тюменской области, в настоящее время зарегистрировано 64 частных мясных хозяйства. Для сравнения, в начале этого года их было 74.
Что касается поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для производства мяса, то на сегодняшний день оно составляет 82 тысячи голов (12% от общего поголовья животных в мясных фермерских хозяйствах).
«На 1 октября по предварительным данным Росстата в Тюменской области в хозяйствах всех категорий содержалась 691 тысяча голов домашнего скота мясного направления. Из них крупного рогатого скота 200,2 тысячи голов, в том числе коров — 82 тысячи. Свиней — 280,7 тысячи голов, овец и коз — 128,5 тысячи», — пояснили Ура.Ру в департаменте АПК.
Фермеры отмечают, что сегодня выращивать мясную корову невыгодно — он требует много вложений на протяжении трех лет. В среднем для выращивания 400 килограммов мяса требуется порядка полутора лет.
«Два года назад субсидии за поголовье в регионе отменили. С закупкой фуража тоже помогают не так, как нам нужно. В итоге если начинать выращивать мясную корову, ты просто проваливаешься в долги», — сетуют тюменские фермеры.
Заметим, что в октябре в Тюменской области был обновлен список мер поддержки фермерским хозяйствам. По планам властей, новые субсидии помогут семейным фермам компенсировать затраты на приобретение, в том числе, сельскохозяйственных животных. Возмещение составит до 60% от затрат, но не превысит 20 миллионов рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала этого года стоимость молока выросла на 14 рублей. Средняя стоимость литра составляет более 100 рублей.