Тюменские фермеры закрывают хозяйства и сокращают поголовье скота

Заметим, что в октябре в Тюменской области был обновлен список мер поддержки фермерским хозяйствам. По планам властей, новые субсидии помогут семейным фермам компенсировать затраты на приобретение, в том числе, сельскохозяйственных животных. Возмещение составит до 60% от затрат, но не превысит 20 миллионов рублей.