Стоимость молока в Тюменской области бьет рекорды

Posted 18 октября, 07:06
Published 18 октября, 07:06
Modified 18 октября, 07:08
Updated 18 октября, 07:08
Для сравнения, в начале года оно стоило от 82 рублей 25 копеек до 98 рублей 47 копеек. В Тюмени, по данным Росстата, средняя цена литра молока варьируется от 79 рублей 59 копеек до 114 рублей 45 копеек. В Ишиме и Тобольске — 75,46-100,38 и 79,42-108,17 рубля соответственно.
В магазинах молоко «Ситниковское» объемом 900 мл продаются минимум за 59-63 рубля, «Ирбитское» — за 66 рублей. Такие марки как «Село зеленое», «Домик в деревне» или «Простоквашино» стоят около 100 рублей.
Заметим, что одновременно с молоком дорожают и другие молочные и кисломолочные продукты, в том числе сметана, творог, сыры, сливочное масло. В частности, с начала года килограмм сметаны вырос в цене на 37,62 рубля — до 300 рублей, творога — на 24 рубля, до 425 рублей, сыра — почти на 37,5 рубля, до 961 рубля за килограмм.
Рекордсменом по росту стоимости среди продуктов стало сливочное масло — килограмм с начала года подорожал более чем на 116 рублей. Стоимость масла жирностью 82,5% весом 180 граммов превышает 220 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость минимального продуктового набора выросла до 7 тысяч рублей. Рост стоимости продуктовой корзины побил в регионе очередной рекорд.