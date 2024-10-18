Стоимость молока в Тюменской области бьет рекорды

Заметим, что одновременно с молоком дорожают и другие молочные и кисломолочные продукты, в том числе сметана, творог, сыры, сливочное масло. В частности, с начала года килограмм сметаны вырос в цене на 37,62 рубля — до 300 рублей, творога — на 24 рубля, до 425 рублей, сыра — почти на 37,5 рубля, до 961 рубля за килограмм.