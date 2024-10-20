Лучше не пробуй: в тюменских кафе и шашлычных вновь нашли опасное мясо

Posted 20 октября, 11:04
Published 20 октября, 11:04
Modified 20 октября, 11:06
Updated 20 октября, 11:06
В частности, подозрительное мясо нашли в пекарне «Булочка», кафе «Только попробуй», шашлычной «Ars Food», придорожном кафе «У Артура».
«Все предприятия закупали мясо без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих его безопасность. Его использовали для приготовления готовых блюд, которые могли представлять угрозу жизни и здоровью людей», — отметили в ведомстве.
Всем бизнесменам объявлены предостережения. Информация для принятия мер направлена в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области стоимость молока с начала этого года выросла на 14 рублей. Сегодня средняя стоимость 1 литра составляет порядка 100 рублей.