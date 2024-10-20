Мошенники вышли на новый уровень. Теперь тюменцев они обманывают через Telegram

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области, поверившая телефонным аферистам, перевела на их счета более 1 миллиона рублей. Мошенники сообщили, что на нее оформлены кредиты, которых следует немедленно погасить — тюменка оформила займы и отправила все деньги на продиктованный преступниками номер.