Мошенники вышли на новый уровень. Теперь тюменцев они обманывают через Telegram

Posted 20 октября, 09:00
Published 20 октября, 09:00
Modified 20 октября, 09:02
Updated 20 октября, 09:02
По информации ведомства, мошенники отправляют потенциальной жертве вопрос: «А это ты на фото?» и следом за ним вредоносный файл.
«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — предупредили тюменцев в ведомстве.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области, поверившая телефонным аферистам, перевела на их счета более 1 миллиона рублей. Мошенники сообщили, что на нее оформлены кредиты, которых следует немедленно погасить — тюменка оформила займы и отправила все деньги на продиктованный преступниками номер.