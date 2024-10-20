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Posted 20 октября, 09:00

Published 20 октября, 09:00

Modified 20 октября, 09:02

Updated 20 октября, 09:02

Мошенники стали рассылают тюменцам вирусы под видом фото через Telegram

Мошенники вышли на новый уровень. Теперь тюменцев они обманывают через Telegram

20 октября 2024, 09:00
Фото: 1MI

Мошенники стали рассылают тюменцам вирусы под видом фото через Telegram

Аферисты рассылают вредоносные apk-файлы под видом фотографий. Об этом сообщает в тг-канале управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

По информации ведомства, мошенники отправляют потенциальной жертве вопрос: «А это ты на фото?» и следом за ним вредоносный файл.

Фото: Вестник Киберполиции России
«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — предупредили тюменцев в ведомстве.
Лже-врачи из ОКБ №1 берут на тюменцев кредиты
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Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюменской области, поверившая телефонным аферистам, перевела на их счета более 1 миллиона рублей. Мошенники сообщили, что на нее оформлены кредиты, которых следует немедленно погасить — тюменка оформила займы и отправила все деньги на продиктованный преступниками номер.

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