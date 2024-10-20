Перекуры коллег раздражают почти каждого второго некурящего тюменца

В коллективах, свободных от курения, работает лишь 9% жителей Тюмени. В большинстве «курящих» организаций, 84%, существуют специальные помещения-курилки, в том числе для любителей электронных сигарет. Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (21%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%).