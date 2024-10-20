Перекуры коллег раздражают почти каждого второго некурящего тюменца

Posted 20 октября, 07:41
Published 20 октября, 07:41
Modified 20 октября, 07:43
Updated 20 октября, 07:43
«Курят по 15-20 минут каждый час и работы выходит на полдня. Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» — отмечают горожане.
Только 42% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно и отмечают, что у курильщиков время перекуров вычитается из обеденного.
В коллективах, свободных от курения, работает лишь 9% жителей Тюмени. В большинстве «курящих» организаций, 84%, существуют специальные помещения-курилки, в том числе для любителей электронных сигарет. Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (21%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%).
40% тюменцев уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 37%, среди приверженцев обычных сигарет — 55%, а среди вейперов — только 9%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожала жидкость для вейпов. Если ранее комплект стоил 400 рублей, то сегодня его цена в несколько раз выше.