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Posted 20 октября, 07:41

Published 20 октября, 07:41

Modified 20 октября, 07:43

Updated 20 октября, 07:43

Перекуры коллег раздражают почти каждого второго некурящего тюменца

Перекуры коллег раздражают почти каждого второго некурящего тюменца

20 октября 2024, 07:41
Фото: 1MI
К такому выводу пришли аналитики SuperJob по результатам опроса. Четверых из десяти тюменцев курящие коллеги раздражают.
«Курят по 15-20 минут каждый час и работы выходит на полдня. Почему я должен работать в то время, когда они курят?!» — отмечают горожане.

Только 42% относятся к никотинозависимым коллегам спокойно и отмечают, что у курильщиков время перекуров вычитается из обеденного.

В коллективах, свободных от курения, работает лишь 9% жителей Тюмени. В большинстве «курящих» организаций, 84%, существуют специальные помещения-курилки, в том числе для любителей электронных сигарет. Только в каждой пятой компании вейпы находятся под запретом (21%), обычные сигареты запрещают еще реже (10%).

40% тюменцев уверены, что электронные сигареты более опасны для курильщика, чем классические табачные изделия. Среди некурящих такой точки зрения придерживаются 37%, среди приверженцев обычных сигарет — 55%, а среди вейперов — только 9%.

Водка подорожала, но пить ее тюменцы стали больше
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени подорожала жидкость для вейпов. Если ранее комплект стоил 400 рублей, то сегодня его цена в несколько раз выше.

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