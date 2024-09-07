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Published Сегодня, 04:18

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Updated Сегодня, 04:22

В Тюмени выросли цены на водку на 24%

Водка подорожала, но пить ее тюменцы стали больше

7 сентября 2024, 04:18
Фото: 1MI

В Тюмени выросли цены на водку на 24%

За последний год в регионе подорожали практически все виды алкогольной продукции. Рост стоимости составил от 2 до 24%. К такому выводу пришли аналитики «Контур. Фокуса» по итогам анализа трех миллионов кассовых чеков, пробитых этим летом.

По данным экспертов, в числе наиболее подорожавших алкогольных напитков — водка. Ее цена увеличилась на 24% — до 407 рублей за бутылку. Одновременно с тем вырос и уровень спроса на данный товар — на 4%.

Также подорожало шампанское — на 13%. Однако спрос вырос еще больше — этим летом тюменцы пили шампанское на 17% чаще. Виски, напротив, подешевел на 18%, до 1403 рублей за бутылку (спрос вырос на 11%). Также снизились цена на вино — на 3%. Цены на коньяк, ликеры и пиво изменились несущественно.

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По прогнозам экономиста и основателя сервиса «Ценозавр» Константина Калугина, этой осенью стоимость алкогольной продукции вырастет еще на 15-25%. В первую очередь подорожание затронет напитки из недружественных стран вследствие увеличения пошлин на ввоз, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время подорожает жидкость для вейпов. Стоимость комплекта увеличится почти в пять раз — до 1800 рублей.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Новости тюмени
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