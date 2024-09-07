Водка подорожала, но пить ее тюменцы стали больше

Также подорожало шампанское — на 13%. Однако спрос вырос еще больше — этим летом тюменцы пили шампанское на 17% чаще. Виски, напротив, подешевел на 18%, до 1403 рублей за бутылку (спрос вырос на 11%). Также снизились цена на вино — на 3%. Цены на коньяк, ликеры и пиво изменились несущественно.