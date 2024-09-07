Водка подорожала, но пить ее тюменцы стали больше

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
По данным экспертов, в числе наиболее подорожавших алкогольных напитков — водка. Ее цена увеличилась на 24% — до 407 рублей за бутылку. Одновременно с тем вырос и уровень спроса на данный товар — на 4%.
Также подорожало шампанское — на 13%. Однако спрос вырос еще больше — этим летом тюменцы пили шампанское на 17% чаще. Виски, напротив, подешевел на 18%, до 1403 рублей за бутылку (спрос вырос на 11%). Также снизились цена на вино — на 3%. Цены на коньяк, ликеры и пиво изменились несущественно.
По прогнозам экономиста и основателя сервиса «Ценозавр» Константина Калугина, этой осенью стоимость алкогольной продукции вырастет еще на 15-25%. В первую очередь подорожание затронет напитки из недружественных стран вследствие увеличения пошлин на ввоз, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ближайшее время подорожает жидкость для вейпов. Стоимость комплекта увеличится почти в пять раз — до 1800 рублей.