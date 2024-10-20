«Делал это на глазах у детей»: в центре Тюмени заметили онаниста

Posted 20 октября, 06:38
Published 20 октября, 06:38
Modified 20 октября, 06:43
Updated 20 октября, 06:43
«Улица 50 лет Октября. Жилые дома возле ЖК „Новин“. В субботу, 19 октября, примерно в четыре часа дня произошло это. Непонятно, что было в голове у мужчины — во дворе гуляли дети, которые могли все этой увидеть», — отметили очевидцы.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени онанисты все чаще начали встречаться в общественном транспорте. Летом прошлого года, занимающегося самоудовлетворением мужчину заметили в одной из городских маршруток.