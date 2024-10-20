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Posted 20 октября, 06:38

Published 20 октября, 06:38

Modified 20 октября, 06:43

Updated 20 октября, 06:43

В центре Тюмени заметили онаниста

«Делал это на глазах у детей»: в центре Тюмени заметили онаниста

20 октября 2024, 06:38
Фото: 1MI

В центре Тюмени заметили онаниста

Сюжет
Дети
На глазах у гуляющих на детской площадке малышей мужчина, не стесняясь, занимался самоудовлетворением. Неадекватного тюменца заметили в одном из дворов в районе ЖК «Новин».
«Улица 50 лет Октября. Жилые дома возле ЖК „Новин“. В субботу, 19 октября, примерно в четыре часа дня произошло это. Непонятно, что было в голове у мужчины — во дворе гуляли дети, которые могли все этой увидеть», — отметили очевидцы.
Видео: ЧС Тюмень.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что по данному факту в настоящее время проводится проверка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени онанисты все чаще начали встречаться в общественном транспорте. Летом прошлого года, занимающегося самоудовлетворением мужчину заметили в одной из городских маршруток.

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