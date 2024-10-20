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Posted 20 октября, 04:09

Published 20 октября, 04:09

Modified 20 октября, 04:18

Updated 20 октября, 04:18

В Тюмени чаще всего угоняют Toyota Camry, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

Какие авто чаще угоняют в Тюмени?

20 октября 2024, 04:09
Фото: 1MI

В Тюмени чаще всего угоняют Toyota Camry, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

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УМВД
За последний год в регионе число автокраж сократилось на 23,7%. За период с января по август было зарегистрировано 114 автокраж, 95,6% из них были раскрыты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

По словам управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митина, в число наиболее часто угоняемых автомобилей входят Toyota Camry и Toyota RAV4. Это объясняется их высокой рыночной стоимостью.

Также высоким спросом у гонщиков спросом пользуются Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, Volkswagen Golf и Passat, Hyundai Solaris и Creta.

Юрий Митин поясняет, что чем больше автомобиль распространен, тем выше вероятность его угона, поскольку угонщикам легче продать такие машины на черном рынке, пишет РБК Тюмень.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают мотоцикл стоимостью 1,8 миллиона рублей. Согласно контракту транспортное средство подрядчик должен поставить в срок до 20 декабря 2024 года.

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