Какие авто чаще угоняют в Тюмени?

Posted 20 октября, 04:09
Published 20 октября, 04:09
Modified 20 октября, 04:18
Updated 20 октября, 04:18
По словам управляющего партнера юридической компании «Интеллектуальная защита» Юрия Митина, в число наиболее часто угоняемых автомобилей входят Toyota Camry и Toyota RAV4. Это объясняется их высокой рыночной стоимостью.
Также высоким спросом у гонщиков спросом пользуются Nissan Qashqai и Nissan X-Trail, Volkswagen Golf и Passat, Hyundai Solaris и Creta.
Юрий Митин поясняет, что чем больше автомобиль распространен, тем выше вероятность его угона, поскольку угонщикам легче продать такие машины на черном рынке, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области покупают мотоцикл стоимостью 1,8 миллиона рублей. Согласно контракту транспортное средство подрядчик должен поставить в срок до 20 декабря 2024 года.