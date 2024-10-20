Какие авто чаще угоняют в Тюмени?

В Тюмени чаще всего угоняют Toyota Camry, Toyota RAV4 и Nissan Qashqai

Сюжет УМВД

За последний год в регионе число автокраж сократилось на 23,7%. За период с января по август было зарегистрировано 114 автокраж, 95,6% из них были раскрыты. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.