В крови нашли 1,8 промилле: в Тюменской области младенец умер от отравления алкоголем

Posted 20 октября, 04:45
Published 20 октября, 04:45
Modified 20 октября, 04:47
Updated 20 октября, 04:47
Эта история произошла несколько лет назад в одном из тюменских сел, однако известно о ЧП стало только сегодня.
Работница сельской школы вела праздную жизнь. Замужем женщина не была, однако уже имела двух детей и носила третьего малыша. На протяжении двух первых беременностей и третьей селянка продолжала злоупотреблять спиртными напитками, курила.
К счастью, на здоровье двух первых малышей разгульный образ жизни негативно не отразился. Но, к сожалению, во время третьей беременности произошла трагедия.
После очередной ссоры со своим сожителей тюменка напилась, после чего отправилась в баню. Возвращаясь домой, она поскользнулась, но не упала, а лишь резко присела — серьезной угрозы для малыша она не почувствовала. Поэтому вернувшись домой, она помирилась с возлюбленным и продолжила выпивать.
Под утро у селянки начались схватки. Ее сожитель вызвал скорую, но так как схватки прекратились, вызов в итоге он отменил по просьбе беременной. Правда, спустя еще немного времени схватки усилились, начались роды. Мужчина побежал за местным фельдшером, однако когда вернулся, его возлюбленная уже родила малыша.
«Мальчик был живой, шевелился, глаза были открыты. При рождении ребенок не закричал. Фельдшер обрезала пуповину, откачала шприцовкой ребенку слизь из носа и рта, укутала его в теплые пеленки, попросила согреть воду, набрала ее в полуторалитровую бутылку и положила рядом с ребенком. Затем она позвонила в скорую помощь и сообщила, что ребенок плохо дышит, необходима кислородная маска», — указано в показаниях свидетелей.
Бригада медков прибыла к жому роженицы оперативно, новорожденного забрали. По пути в больницу ребенок скончался, пишет 72.RU.
В заключении медэкспертов указано, что смерть малыша наступила вследствие острого отравления этиловым спиртом. У новорожденного произошли острое венозно-капиллярное полнокровие внутренних органов, кровоизлияния в легкие, почки, селезенку, надпочечники, отек головного мозга. В крови младенца было 1,8 промилле этилового спирта.
В суде свою вину женщина признала. Ей грозило наказание в виде ограничения свободы на один год. Однако от уголовное ответственности селянку в итоге освободили в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Разбирательства по данному делу шли более двух лет.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение переведены 34 класса в 19 школах региона. В начале октября число школьников, отправленных на карантин, было в два раза больше.