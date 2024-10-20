В крови нашли 1,8 промилле: в Тюменской области младенец умер от отравления алкоголем

Под утро у селянки начались схватки. Ее сожитель вызвал скорую, но так как схватки прекратились, вызов в итоге он отменил по просьбе беременной. Правда, спустя еще немного времени схватки усилились, начались роды. Мужчина побежал за местным фельдшером, однако когда вернулся, его возлюбленная уже родила малыша.