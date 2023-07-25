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И снова онанист в маршрутке: тюменцы обеспокоены количеством мастурбирующих мужчин

25 июля 2023, 01:49
Фото: 1MI
Тюменцы в последнее время стали все чаще замечать онанистов в маршрутках и других общественных местах.
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Так, местная жительница пожаловалась в паблике «ЧС Тюмень» на мужчину, мастурбирующего в маршрутном такси N 71. По словам подписчицы, это случилось утром: на часах было всего 8.24.

Она прикрепила к публикации видеозапись: пассажир ехал в общественном транспорте сидя. Одной рукой он держался за спинку кресла, другой — занимался самоудовлетворением и смотрел вперед.

«Это какой-то квест, видимо. Самая быстрая рука на диком западе. Я хз как это объяснить, что-то слишком много стало этих теннисистов», — поделился местный житель в комментариях.

Другие тюменцы в очередной раз посоветовали не снимать подобное на видео, а высказывать свое недовольство онанистам.

«Сиденья в сперме, наверное, теперь. А всё из-за робости автора, которая снимала несколько минут вместо того, чтобы внимание водителя и других пассажиров привлечь. Уж при них ничего бы он вам не сделал», — написал другой комментатор.

Однако горожане не рискуют лично обращаться к таким людям.

Ранее «Наш город» писал, что тюменка заметила онаниста в маршрутке N 84. Он смотрел порно. Она тоже предпочла снять это на видео, не подходя к пассажиру с претензией.

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#Елена Чебоксарова#Маршрутка#Пассажиры#Жалоба#Общество#Тюменцы
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