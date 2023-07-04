Опять пожар: в деревне под Тюменью сгорела маршрутка

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:40
Updated Сегодня, 15:40
ЧП произошло в районе деревни Дударева — там вспыхнуло маршрутное такси № 57Б. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.
По данным противопожарной службы, на месте работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС. В настоящее время причина возгорания устанавливается.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в декабре в центре города вспыхнула маршрутка с пассажирами. Из автобуса были эвакуированы восемь человек. Обошлось без пострадавших.