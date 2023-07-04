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Опять пожар: в деревне под Тюменью сгорела маршрутка

4 июля 2023, 15:38
Фото: 1MI

В деревне под Тюменью сгорела маршрутка

Очередной пожар произошел сегодня вечером в Тюмени. На этот раз горел не дом, а маршрутное такси.
Сюжет
Тюмень
Фото: ЧС Тюмень

ЧП произошло в районе деревни Дударева — там вспыхнуло маршрутное такси № 57Б. К счастью, во время инцидента никто не пострадал.

По данным противопожарной службы, на месте работали 2 единицы техники и 6 человек личного состава МЧС. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в декабре в центре города вспыхнула маршрутка с пассажирами. Из автобуса были эвакуированы восемь человек. Обошлось без пострадавших.

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