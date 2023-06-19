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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 14:09

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Тюменские пассажиры заметили онаниста в маршрутке

19 июня 2023, 13:48

Тюменцы сообщают, что в маршрутке N 84 ехал онанист

Местная жительница сообщила, что сегодня в маршрутке N 84 мужчина смотрел видео эротического содержания и занимался мастурбацией.
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Тюменка добавила, что ей после этого захотелось как можно скорее покинуть общественный транспорт.

«Ехала сегодня в маршрутке N 84 и наблюдала такую картину: сидит мужчина, никого не стесняясь, теребит свою сардельку. А если бы поблизости находился ребенок, у которого психика еще не сформирована? Родители, пожалуйста, купите своим детям перцовые баллончики/шокеры и объясните, в каких случаях ими надо пользоваться, мало ли у человека перемкнет. Страшно ездить в маршрутках теперь!» — сообщила пассажирка.

В комментариях подписичики ответили горожанке, что она, увидев подобное, должна была высказать свое недовольство пассажиру.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы заметили мужчину, который в районе Зареки мастурбировал на прохожих. Поблизости находились детские площадки.

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#Елена Чебоксарова#Общественный транспорт#Жалоба#Происшествия#Общество#Тюменцы
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