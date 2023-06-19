Тюменские пассажиры заметили онаниста в маршрутке

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Тюменка добавила, что ей после этого захотелось как можно скорее покинуть общественный транспорт.
«Ехала сегодня в маршрутке N 84 и наблюдала такую картину: сидит мужчина, никого не стесняясь, теребит свою сардельку. А если бы поблизости находился ребенок, у которого психика еще не сформирована? Родители, пожалуйста, купите своим детям перцовые баллончики/шокеры и объясните, в каких случаях ими надо пользоваться, мало ли у человека перемкнет. Страшно ездить в маршрутках теперь!» — сообщила пассажирка.
В комментариях подписичики ответили горожанке, что она, увидев подобное, должна была высказать свое недовольство пассажиру.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы заметили мужчину, который в районе Зареки мастурбировал на прохожих. Поблизости находились детские площадки.