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Posted 20 октября, 05:32

Published 20 октября, 05:32

Modified 20 октября, 06:06

Updated 20 октября, 06:06

В Тюмени таксист напал на женщину с подростком

Высадил из машины с кулаками: в Тюмени таксист напал на женщину с подростком

20 октября 2024, 05:32
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени таксист напал на женщину с подростком

Инцидент произошел накануне вечером. По словам тюменки, после трех минут поездки по неизвестной причине водитель такси с кулаками напал на нее, попытался забрать телефон.
«Высадил меня с 15-летней дочерью посреди дороги. Когда пытался отобрать телефон, неизвестно для чего, сломал ноготь. Вот такая история», — сообщила пострадавшая.

Причину конфликта горожанка не пояснила. В комментариях под опубликованным постом в одном из тюменских сообществ, подписчики предположили, что, вероятнее всего, пассажиры нагрубили водителю и таким образом спровоцировали на конфликт.

«Думаю, пассажирки сами виноваты — за языком следить надо. Я работал в такси — очень много вечно недовольных клиентов было. Когда грубили и переходили все границы, я тоже выкидывал из машины и мужчин, и женщин», — сообщил один из бывших таксистов.

Правда, тюменцы резонно отметили, что высадить пассажиров из авто за грубость водитель имел право, но ему следовало вызвать для них другую машину.

«Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Добавлено в 11:04: по данному факту в УМВД по Тюменской области поступило заявление от пострадавшей. В настоящее время проводится проверка.

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Ранее «Наш Город» писал, что 22-летнего жителя Тюмени будут судить за нападение на таксиста. Молодой человек, ранее уже судимый, напал на водителя с канцелярским ножом, а потом угнал его автомобиль.

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