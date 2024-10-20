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Posted 20 октября, 07:15

Published 20 октября, 07:15

Modified 20 октября, 07:17

Updated 20 октября, 07:17

Тюменские мосты и путепроводы возьмет под охрану курганская компания

Мосты и путепроводы Тюмени возьмут под охрану курганцы

20 октября 2024, 07:15
Фото: 2 ГИС

Тюменские мосты и путепроводы возьмет под охрану курганская компания

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Госзакупки
Тюменские власти определились с выбором подрядной организации, которая займется круглосуточной защитой и охраной объектов транспортной инфраструктуры Тюмени. Контракт стоимостью 26,2 миллиона рублей заключен с курганской компанией.

ООО «Подразделение транспортной безопасности „Рубикон“ стало единственным участником закупки.

Согласно документам, опубликованным на Госзакупках, подрядчику предстоит взять под круглосуточную охрану 13 путепроводов и мостов:

  • путепровод по Республики через улицу 50 лет Октября у завода «Электрон»,
  • путепровод через улицу Госпаровская в створе улицы Профсоюзная,
  • мост через протоку озеро Алебашево в створе улицы Профсоюзная,
  • путепровод через улицу Республики по улице Пермякова,
  • мост через Парфеновскую протоку в створе Щербакова,
  • мост через реку Тура в створе улицы Профсоюзная,
  • мост через реку Тура в створе Челюскинцев,
  • путепровод через железнодорожную магистраль в створе Мельникайте,
  • путепровод через железнодорожную магистраль в створе Пермякова,
  • путепровод через железнодорожную магистраль в створе Мориса Тореза,
  • путепровод по Первомайской,
  • путепровод на пересечении 30 лет Победы — Мельникайте,
  • эстакаду на пересечении Ставропольской — Мельникайте.

Планируется организация работы групп быстрого реагирование. Они будут выезжать по указанию оператора единого пункта управления, который будет вести мониторинг дорожных объектов.

Работы по охране объектов транспортной инфраструктуры будут разделены на 12 этапов. Срок оказания услуги с 1 января по 31 декабря 2025 года.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется благоустройством общественного пляжа в районе озера Круглое. Городской бесплатный пляж в областной столице планируют открыть в следующем году.

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