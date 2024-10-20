Мосты и путепроводы Тюмени возьмут под охрану курганцы

Posted 20 октября, 07:15
Published 20 октября, 07:15
Modified 20 октября, 07:17
Updated 20 октября, 07:17
ООО «Подразделение транспортной безопасности „Рубикон“ стало единственным участником закупки.
Согласно документам, опубликованным на Госзакупках, подрядчику предстоит взять под круглосуточную охрану 13 путепроводов и мостов:
Планируется организация работы групп быстрого реагирование. Они будут выезжать по указанию оператора единого пункта управления, который будет вести мониторинг дорожных объектов.
Работы по охране объектов транспортной инфраструктуры будут разделены на 12 этапов. Срок оказания услуги с 1 января по 31 декабря 2025 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут подрядную организацию, которая займется благоустройством общественного пляжа в районе озера Круглое. Городской бесплатный пляж в областной столице планируют открыть в следующем году.