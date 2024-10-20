«Место женщины только дома?» Тюменский депутат резко высказалась на критику феминизма

Posted 20 октября, 10:36
Published 20 октября, 10:36
Modified 20 октября, 10:40
Updated 20 октября, 10:40
«Как только феминистические движения пошли, они разрушили семью. Полностью семья разрушена в 20 веке вот такими способами, когда женщина начала бороться за права. Сейчас жены не хотят быть женами. Женщина спасается чадородием вообще-то, её самореализация самая наивысшее — это рождение детей. В нашей семье пятеро детей, и моя жена очень занята, у нее есть очень много дел. Это не борщ готовить, это много-много-много занятий. Каждый ребёнок — это же отдельный человек, это у него своя какая-то картина», — заявил Данилин в эфире ОТВ.
Горячева остро отреагировала на данные высказывания и отметила, что данные идеи вызывают у нее лишь недоумение.
«Утверждать, что женщина может самореализоваться только через материнство, — это как минимум странно. Мир давно изменился. Сегодня есть масса технологий и услуг, которые позволяют совмещать работу и материнство», — отметила депутат.
И добавила, что сводить талант женщин лишь к домашними обязанностям — глупость. Сегодня представительницы прекрасного пола отлично справляются с управлением бизнесом, созданием новые технологии и работой в самых разных сферах.
«Вместо того чтобы поощрять достижения женщин, мы будем говорить, что их место только дома? Рождение ребёнка — это важное событие, но это не всё, чему себя может и должна посвятить себя женщина. Каждый человек имеет возможность выбирать свой путь, уникальный, похожий и не похожий на других. Давайте не будем застревать в прошлом. А ещё лучше перестанем указывать женщинам, что и кому они должны», — заявила Горячева.
Ранее «Наш Город» писал, что депутат Госдумы Ксения Горячева раскритиковала певца SHAMAN за его попытку зарегистрировать товарный бренд «Я — Русский», производящий водку.