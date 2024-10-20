Бьюти-мастера в Тюмени подняли цены на свои услуги

Предприниматели допускают, что вследствие повышения стоимости услуг многие клиенты могут уйти к другим к мастерам, в том числе к тем, которые принимают на дому. Однако не исключено, что из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов, пишет Ура.Ру.