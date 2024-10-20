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Posted 20 октября, 09:31

Published 20 октября, 09:31

Modified 20 октября, 09:31

Updated 20 октября, 09:31

Бьюти-услуги в Тюмени подорожали на 500 рублей

Бьюти-мастера в Тюмени подняли цены на свои услуги

20 октября 2024, 09:31
Фото: 1MI

Бьюти-услуги в Тюмени подорожали на 500 рублей

В Тюмени мастера салонов красоты повысили цены на свои услуги. В среднем подорожание составило от 300 до 500 рублей.

Рост стоимости владельцы городских салонов красоты объясняют увеличением арендных ставок, расходных материалов. К примеру, теперь за маникюр с покрытием придется платить не менее двух тысяч рублей.

Предприниматели допускают, что вследствие повышения стоимости услуг многие клиенты могут уйти к другим к мастерам, в том числе к тем, которые принимают на дому. Однако не исключено, что из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов, пишет Ура.Ру.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился уровень спроса на услуги домашних косметологов. С начала года рост составил 72%.

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