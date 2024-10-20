Бьюти-мастера в Тюмени подняли цены на свои услуги

Posted 20 октября, 09:31
Published 20 октября, 09:31
Modified 20 октября, 09:31
Updated 20 октября, 09:31
Рост стоимости владельцы городских салонов красоты объясняют увеличением арендных ставок, расходных материалов. К примеру, теперь за маникюр с покрытием придется платить не менее двух тысяч рублей.
Предприниматели допускают, что вследствие повышения стоимости услуг многие клиенты могут уйти к другим к мастерам, в том числе к тем, которые принимают на дому. Однако не исключено, что из-за повышенного спроса цены могут взлететь и у тех специалистов, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени увеличился уровень спроса на услуги домашних косметологов. С начала года рост составил 72%.