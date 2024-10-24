В Тюмени сегодня будет дождливо, но тепло

В Ишиме 24 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде дождя в течение дня. Утром и днем ожидается +5….+7, в вечерние часы термометры покажут +6. Ветер будет дуть со скоростью 3,6 м/с.