В Тюмени сегодня будет дождливо, но тепло

Posted 24 октября, 01:04
Published 24 октября, 01:04
Modified 24 октября, 01:04
Updated 24 октября, 01:04
В Тюмени 24 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут +6…+8, в вечерние часы ожидается до +6…+5. Скорость ветра составит 3,3 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 41 минута.
В Тобольске 24 октября синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается +6…+8, ночью температура воздуха составит +5…+6. Скорость ветра составит 3,2 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 35 минут.
В Ишиме 24 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде дождя в течение дня. Утром и днем ожидается +5….+7, в вечерние часы термометры покажут +6. Ветер будет дуть со скоростью 3,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:12 закат в 16:59, продолжительность дня 9 часов 47 минут.