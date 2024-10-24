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Posted 24 октября, 01:04

Published 24 октября, 01:04

Modified 24 октября, 01:04

Updated 24 октября, 01:04

В Тюмени сегодня будет дождливо, но тепло

В Тюмени сегодня будет дождливо, но тепло

24 октября 2024, 01:04
Фото: 1MI
Облачную с прояснениями погоду, дожди, ветер до 6-11 м/с прогнозируют в четверг, 24 октября, на юге Тюменской области метеорологи. В дневные часы термометры покажут +5…+10, ночью температура воздуха составит -1…+4.

В Тюмени 24 октября ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя в вечерние часы. Утром и днем термометры покажут +6…+8, в вечерние часы ожидается до +6…+5. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 41 минута.

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В Тобольске 24 октября синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой дождь в течение дня. В утренние и дневные часы ожидается +6…+8, ночью температура воздуха составит +5…+6. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 35 минут.

В Ишиме 24 октября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде дождя в течение дня. Утром и днем ожидается +5….+7, в вечерние часы термометры покажут +6. Ветер будет дуть со скоростью 3,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:12 закат в 16:59, продолжительность дня 9 часов 47 минут.

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