Аномалия! Слишком теплый октябрь в Тюмени может обернуться штормами в ноябре

Posted 23 октября, 09:48
Published 23 октября, 09:48
Modified 23 октября, 09:50
Updated 23 октября, 09:50
По прогнозу синоптика и автора проекта «Погода 72» Ильи Винштейна погода в Тюменской области продолжит оставаться достаточно теплой для октября. Отклонения от нормы составляют 2-6°C.
О том, что температура воздуха осенью в Тюменской области будет выше нормы, говорят и в Гидрометцентре России. Аномальное тепло прогнозируется в октябре и ноябре на юге Центрального федерального округа, в Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.
В то же время и прошлая осень была необычайно тёплой. Как рассказал климатолог Андрей Киселёв, уже несколько последних десятилетий в мире наблюдается тенденция к потеплению. В российских регионах температура повышается примерно на полградуса каждые сто лет.
«Отбросив разговоры о проблемах глобального потепления, которые почему-то многих не волнуют, можно сказать, что с приходом температур в границах нормы, что произойдет к началу ноября, стоит ожидать столкновений циклонов, а значит, и экстремальных погодных условий», — рассказала «Нашему городу» метеоролог Лидия Кашина.
Отметим, что и по прогнозу Росгидрометцентра температура придет в норму уже к ноябрю, тогда и могут фиксироваться резкие погодные изменения.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что синоптики предупреждали тюменцев о наступающем опасном природном явлении.