Стало известно, где в Тюмени откроется московское бистро Тehnikum

В этом же доме прошло детство одного из первых «пролетарских» поэтов Василия Васильевича Князева. С 1970-х годов в этом здании располагалась травматологическая поликлиника. Она работала до 2007 года. С 2007 года здание простаивало. В 2021 Дом Князева был выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. В конце 2021 году здание выкупили за 100 миллионов, а в 2022 году отреставрировали.