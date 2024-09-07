Стало известно, где в Тюмени откроется московское бистро Тehnikum

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
По словам тюменского ресторатора, переговоры по открытию заведений сети White Rabbit family велись с Борисом Зорькиным с 2021 года.
«Кейс про то, как смелость новые крутые проекты берет. 31 августа 2021 года. Я только вернулась в бизнес после семилетнего перерыва, нахожусь еще в легком шоке, насколько все изменилось, понимаю, что нужно объединяться. И если не делать это с лучшими, то тогда и не делать это вообще. Пишу Борису Зарькову @boris_zarkov в инстаграме, что вот она я, готова взять франшизу, чтобы открыть проект WRF в Тюмени. Отправляю информацию о себе, проявляю максимум настойчивости. И вот 2 августа 2024 года. Я встречаю Бориса в Тюмени, чтобы побывать на площадке для бистро Tehnikum и утвердить локацию для „Горыныча“», — сообщила Невидайло.
И добавила, что открытие нового бистро состоится в ближайшее время.
«Дом Князева», расположенный на Ленина, 10, был построен в 1887 году. По косвенным данным, автором проекта мог быть городовой архитектор, академик Юлий Дютель. С 13 декабря 1905 до 1911 года в доме располагалась молельня тюменских евреев. На первом этаже находился магазин виноторговцев братьев Дмитриевых, во втором — комнаты хозяев, которые в начале XX века стали использовать для сдачи в наем. Очевидно там же, наверху, размещалась молельня.
В этом же доме прошло детство одного из первых «пролетарских» поэтов Василия Васильевича Князева. С 1970-х годов в этом здании располагалась травматологическая поликлиника. Она работала до 2007 года. С 2007 года здание простаивало. В 2021 Дом Князева был выставлен на продажу за 250 миллионов рублей. В конце 2021 году здание выкупили за 100 миллионов, а в 2022 году отреставрировали.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжаются работы по реконструкции здания бывшего дома быта «Сибирь». До конца года там планируют открыть мультифункциональный центр Si Hall.