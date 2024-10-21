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Posted 21 октября, 05:32

Published 21 октября, 05:32

Modified 21 октября, 05:34

Updated 21 октября, 05:34

Популярный екатеринбургский ресторатор заходит в Тюмень

Популярный екатеринбургский ресторатор заходит в Тюмень

21 октября 2024, 05:32
Фото: 2 ГИС
Владелец сети популярных екатеринбургских кафе Engels Валентин Кузякин откроет в Тюмени свое заведение. Кафе славится своими вафлями — рестораторы заверяют, что «таких вафель нет ни в Брюсселе, ни в Вене, ни Куала Лумпуре».

Также в меню заведения представлены полноценные горячие блюда, салаты, закуски, супы и десерты. Средний чек составляет 700-1700 рублей. К примеру, стоимость порции вафель обойдется не менее чем в 450 рублей, стоимость обычного салат их огурцов и томатов со сметаной составляет 460 рублей, пасты с соусом песто — 460 рублей, за бифштекс с глазуньей придется заплатить 720 рублей, небольшую порцию капучино или латте — 240 рублей.

Дата открытия уральского проекта в Тюмени пока не называется.

Отметим, в Екатеринбурге в настоящее время Екатеринбурге работают пять филиалов Engels. При этом в этом году компания планирует отмечать 10 лет со дня открытия первой кофейни Engels с вафлями на Энгельса.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в памятнике архитектуры «Дом Князева», расположенном по улице Ленина, 10, появится ресторан-бистро Тehnikum крупной московской сети White Rabbit family. Открытие запланировано на ближайшее время.

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