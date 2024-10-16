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Posted 16 октября, 06:47

Published 16 октября, 06:47

Modified 16 октября, 06:49

Updated 16 октября, 06:49

Шеф-повар Mestia объяснил, почему в топ-10 ресторанов попал только один тюменский

Шеф-повар Mestia объяснил, почему в топ-10 ресторанов попал только один тюменский

16 октября 2024, 06:47
Фото: MESTIA BAR | РЕСТОРАН ТЮМЕНЬ |
Рестораны и кафе Тюменской области являются достойными конкурентами заведений общепита Уральского федерального округа. Такое мнение озвучил тюменский шеф-повар Роман Шапошников. Его ресторан Mestia вошла топ-10 лучших заведений рейтинга WHERETOEAT Ural.

По словам Шапошникова, тюменские кафе и рестораны могут занимать более высокие позиции в рейтинге WHERETOEAT Ural — в регионе за последние годы появилось немало интересных проектов.

Шеф-повар отмечает, что распределение мест в WTE Ural между заведениями можно объяснить тем, что большая часть коллегии экспертов находится в Екатеринбурге. Соответственно с местными проектами они знакомы лучше, нежели с тюменскими, пишет DK.RU.

«Объективно в Екатеринбурге сейчас больше проектов с хорошим качеством. Важную роль играет то, что город больше и в плане общепита лучше развит. Однако в Тюмени в последнее время свежие и интересные проекты в ресторанной сфере появляются активнее, чем в Екатеринбурге. Не исключен тот вариант, что если бы премию вручали в Тюмени, расклад сил мог быть другим», — отметил Шапошников.

Мнение, что среди тюменских заведений имеется немало достойных топ-10 рейтинга WTE Ural придерживаются и жители областной столицы.

«Обидно за наших. В Екатеринбурге, конечно, кое-где неплохо, хотя победитель Culta — явно не вау. Из года в год данную премию превращают в местечковую. Складывается впечатление, что будто в Уральском ФО есть только Екатеринбург», — отметили горожане.

По мнению директора по развитию Национальной ресторанной премии WHERETOEAT Андрея Смирнова, в будущем не исключено, что WTE Ural пройдет в Тюмени. Это будет зависеть от готовности рестораторов города и поддержки местных властей.

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Ранее «Наш Город» писал, что по версии национальной премии WHERETOEAT Ural ресторан Mestia занял девятое место рейтинга лучших заведений Уральского федерального округа», среди баров лучшим был признан Fresca. Тюменское заведение стало лидером рейтинга второй год подряд.

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