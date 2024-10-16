Шеф-повар Mestia объяснил, почему в топ-10 ресторанов попал только один тюменский

Шеф-повар отмечает, что распределение мест в WTE Ural между заведениями можно объяснить тем, что большая часть коллегии экспертов находится в Екатеринбурге. Соответственно с местными проектами они знакомы лучше, нежели с тюменскими, пишет DK.RU.