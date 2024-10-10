Тюменские Mestia и Fresca попали в список лучших заведений Урала

Posted 10 октября, 16:48
Published 10 октября, 16:48
Modified 10 октября, 16:50
Updated 10 октября, 16:50
Тюменский ресторан Mestia вошел в десятку лучших кафе и ресторанов на Урале по версии национальной премии WHERETOEAT Ural. Об этом сообщает Тг-канал «Тюменская шаурма».
«Mestia Тюмень заняла 9 место на премии WhereToEat», — сообщают авторы.
Тем самым ресторан улучшил свой прошлогодний показатель, поднявшись на одну строчку.
Fresca из Тюмени оказался лучшим баром Урала, причем уже второй год подряд
«Этот бар выигрывает премию второй год подряд. Хотя в этом году те, кто понимает толк в барах Екатеринбург (но не эксперты) ставили на „Черновик“ Тимура Саулебаева», — пишет Тг-канал Квартал миллионеров.
Итоги голосования были оглашены 10 октября в Екатеринбурге. Независимая ресторанная премия WHERETOEAT (WTE) была учреждена ассоциацией российских гастрономических журналистов.
Ежегодно составляются рейтинги лучших ресторанов, а победители определяются путем тайного голосования экспертов, в число которых входят представители ресторанного, гостиничного и винного бизнеса, а также авторитетные представители специализированной прессы.
Всего же в список топ-50 ресторанов на Урале вошли десять тюменских заведений:
«Мы рады, что каждый год все больше тюменских ресторанов попадают в ее региональную часть, обходя плотные ряды уральских ресторанов. Конечно, заведения Екатеринбурга всегда превалируют в этом рейтинге, так как больше сам город, но тем значимее то, что Тюмень входит в него», — рассказала в прошлом году директор по развитию ресторанной компании «МаксиМ» Марина Филиппова.
Ранее стало известно, что Тюмень вошла в топ-15 на всероссийском конкурсе «Город России», показав лучший результат среди всех городов Уральского федерального округа.