Власти рассказали, на сколько у тюменцев выросла зарплата

Posted 16 октября, 05:53
Published 16 октября, 05:53
Modified 16 октября, 07:47
Updated 16 октября, 07:47
Такие данные указаны в опубликованном на сайте правительства Тюменской области отчете о социально-экономической ситуации.
Отмечено, что уровень реальной заработной платы составил в 2024 году 109,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Одновременно с этим возросли и среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 15,7% — до 48,4 тысячи рублей. Рост реальных денежных доходов всего населения Тюменской области составил 109,1%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии третьего квартала 2024 года. В список вошли инженеры, машинисты, врачи и вышкомонтажники. Представителям данных профессий платили более 100 тысяч рублей ежемесячно.