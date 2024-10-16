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Posted 16 октября, 05:53

Published 16 октября, 05:53

Modified 16 октября, 07:47

Updated 16 октября, 07:47

В Тюменской области среднемесячная заработная плата достигла 79,3 тысячи рублей

Власти рассказали, на сколько у тюменцев выросла зарплата

16 октября 2024, 05:53
Фото: 1MI

В Тюменской области среднемесячная заработная плата достигла 79,3 тысячи рублей

Сюжет
Зарплата
За первое полугодие 2024 года размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в регионе увеличился до 79,3 тысячи рублей. По сравнению с 2023 годом рост составил 16,9%.

Такие данные указаны в опубликованном на сайте правительства Тюменской области отчете о социально-экономической ситуации.

Отмечено, что уровень реальной заработной платы составил в 2024 году 109,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Одновременно с этим возросли и среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 15,7% — до 48,4 тысячи рублей. Рост реальных денежных доходов всего населения Тюменской области составил 109,1%.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые вакансии третьего квартала 2024 года. В список вошли инженеры, машинисты, врачи и вышкомонтажники. Представителям данных профессий платили более 100 тысяч рублей ежемесячно.

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