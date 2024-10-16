Власти рассказали, на сколько у тюменцев выросла зарплата

Отмечено, что уровень реальной заработной платы составил в 2024 году 109,8% к аналогичному периоду предыдущего года. Одновременно с этим возросли и среднедушевые денежные доходы населения в номинальном выражении выросли на 15,7% — до 48,4 тысячи рублей. Рост реальных денежных доходов всего населения Тюменской области составил 109,1%.